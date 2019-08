Il direttore del Boccherini Fabrizio Papi ribadisce: “Trasparente e in linea con la normativa il bando per il direttore di ragioneria”

LUCCA – Con una breve nota, il Direttore dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” Fabrizio Papi rispedisce ancora una volta al mittente le accuse mosse da Fratelli d’Italia al bando per la selezione del nuovo Direttore di ragioneria del conservatorio cittadino.

«Ribadisco con forza l’assoluta legittimità del bando e la trasparenza della procedura del concorso che, come già spiegato in precedenza, si è svolto nell’assoluto rispetto della normativa, tanto che l’istituto non ha ricevuto alcuna lamentela né tantomeno ricorsi o impugnazioni dagli iscritti che non sono risultati idonei – sottolinea Papi –. Il “Boccherini” è un ente autonomo rispetto al Comune di Lucca. Ha la facoltà di emettere un bando nel momento in cui nasce il bisogno di una determinata professionalità non reperibile all’interno del suo organico e non può certo rigettare una candidatura, se idonea, solo perché il candidato è temporaneamente in forza a un’amministrazione pubblica».