Il Dedalo di Mitoraj domina la Versiliana : l’ imponente scultura approda al Festival dalla Valle dei Templi di Agrigento

MARINA DI PIETRASANTA – Un gigante maestoso e sublime che silenzioso sorveglia la Versiliana. E’ Dedalo, colossale scultura in bronzo, opera del grande Igor Mitoraj che da qualche giorno si erge proprio di fronte alla Villa La Versiliana e attrae gli sguardi dei visitatori.

La scultura monumentale, alta 6 metri, opera del grande artista che ha legato indissolubilmente il suo nome alla città di Pietrasanta, dopo essere stata esposta a Pompei e nella Valle dei Templi di Agrigento ha raggiunto Marina di Pietrasanta dove resterà per tutta l’estate in occasione del 40° anniversario Festival La Versiliana.

Il collocamento dell’opera, è stato reso possibile grazie all’interessamento del Presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti e grazie alla collaborazione dell’Ateliér Mitoraj di Pietrasanta, che con grande disponibilità ha accolto la richiesta di esporre l’opera proprio in occasione di questo importante anniversario del Festival.

“Sono particolarmente orgoglioso – commenta il presidente Benedetti – di poter ospitare questa grandiosa opera d’arte che si sposa perfettamente con l’ambiente naturale della Versiliana e arricchisce in termini di bellezza e prestigio il nostro festival. Igor Mitoraj ha sempre dimostrato grande affetto non solo per la città, ma anche per il Festival, per il quale realizzò anche un manifesto. Accogliere oggi una sua opera è per la Fondazione anche un gesto simbolico con cui vogliamo rendere omaggio ad uno dei più grandi scultori del nostro tempo che con la sua arte, celebrata in tutto il mondo, ha portato lustro e prestigio”.