Il cordoglio del sindaco D’Ambrosio per la scomparsa di Lucia Rucireta Barghini

ALTOPASCIO – “Ho appreso con grande dispiacere la notizia della scomparsa di Lucia Rucireta Barghini. Lucia è stata la mia insegnante di italiano, storia e geografia alle medie. È stata l’insegnante di generazioni di altopascesi, la nostra prof.

Mi ha accompagnata per tutto il percorso scolastico, mi ha vista cambiare, crescere, ha osservato prima di altri il passaggio da bambina ad adolescente, l’entrata nel mondo delle ragazzine e dei ragazzini che non si piacciono, che faticano a trovare un proprio spazio, che si rifugiano per essere notati, che si allontanano per sentirsi cercati, presi per mano, amati.

Lucia c’era. Era la prof di tutti e per tutti. Energica, raffinata, severa, appassionata, legata ai propri studenti, tanto da aver lasciato in ognuno di noi un’immagine, un ricordo, un aneddoto che ci riporta a lei con un sorriso e una vena di nostalgia.

Un abbraccio forte alla famiglia, a Franco, Caterina e Michele. Sappiate che Lucia è nel cuore di tanti e lì resterà per sempre.

Forse è questo insegnare: fare in modo che a ogni lezione scocchi l’ora del risveglio. Ed è anche per questo, cara Lucia, che oggi più che mai ti ringrazio”.