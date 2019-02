Il Consorzio investe 340mila euro per la sicurezza idraulica della zona sud del Capannorese

CAPANNORI – Mercoledì 27 febbraio sera l’assemblea pubblica organizzata dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, in collaborazione con l’Amministrazione comunale per la sicurezza idraulica della zona sud del Capannorese, ha visto la partecipazione di molti cittadini: all’appuntamento, all’ex Circoscrizione di San Leonardo in Treponzio, erano presenti il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi e il presidente del Consiglio comunale di Capannori Claudio Ghilardi. L’obiettivo dell’incontro era quello di informare la cittadinanza, e raccogliere segnalazioni ed indicazioni, sugli interventi di prevenzione del Consorzio previsti nel periodo primaverile ed estivo, in modo tale da preparare i rii ad accogliere le piogge autunnali ed invernali. Complessivamente, per il 2019 è previsto un

<<La sicurezza idraulica del territorio è per noi un obiettivo primario, e di fronte ai cambiamenti climatici che stanno colpendo anche il nostro territorio il nostro impegno è sempre maggiore, con interventi di manutenzione e prevenzione – spiega il presidente Ismaele Ridolfi –. E la collaborazione coi cittadini è per noi preziosa: a tal proposito sono stati predisposti diversi strumenti a disposizione del cittadino per segnalazioni e richieste d’intervento. Le assemblee pubbliche come questa, che assicurano una comunicazione efficace tra Consorzio e cittadini e, di conseguenza, la massima efficacia delle opere in programma. Durante l’incontro, in molti ci hanno richiesto di fare ancora di più in merito alla sicurezza ambientale del territorio. E noi garantiamo la nostra massima attenzione. Con le associazioni ambientaliste e venatorie abbiamo condiviso un protocollo intesa: gli interventi di manutenzione vengono effettuati solo in determinati periodi dell’anno, facendo attenzione alla fase di

nidificazione; e adottiamo infatti ogni accorgimento possibile, come gli sfalci a macchia di leopardo>>.

<<Avere l’occasione di far incontrare istituzioni, Enti ecittadini è un fatto di grande importanza – dice il presidente del Consiglio comunale Claudio Ghilardi – poiché si assicura un rapporto diretto con i tecnici del Consorzio e quindi viene massimizzata l’efficacia degli interventi. La comunicazione con la cittadinanza diventa, infatti, un requisito fondamentale per l’incremento della sicurezza idraulica del territorio>>.

Gli interventi previsti nella zona sud del Capannorese riguardano perlopiù sfalci di vegetazione e interventi di escavazione; alcuni canali verranno sottoposti ad un doppio sfalcio, in quanto si trovano in zone in cui il rischio di allagamento è maggiore. I principali corsi d’acqua in cui sono previsti cantieri di manutenzione sono: Canale Rogio,

Rio Massa Macinaia, Rio San Leonardo, Visone di Compito, Fossetta Nottolini, Fosso Mancino, Fosso Gagno, Rio San Quirico, Fosso alla Casaccia, Fosso Roggello, Fosso dell’Olmo, Fosso Ponte Pinelli, Rio Santa Caterina, Fosso

delle monache, Fosso La Vietta, Fosso Roncaccio Rio Mancino, Rio di San Giusto, Fosso alle Coste, Fosso Roggetto, Rio della foce di Botteghino, Solco Rietto, Rio delle Fontanelle, Fossa Nera, Rio Ralletta, Fossa Bianca, Torrente Tazzera, Fosso Fosso Rapecchio, Fosso Renaio, Rio Leccio, Rio di Pallaiola, Rio Riseccoli, Fosso Sotto Pompeo, Rio Colle Mozzo, Rio Vorno, Fossa Nuova di Guamo, Bottaccio Valle, Bottaccio Mezzo, Bottaccio Monte, Rio il Villaggio, Rio Poderetto, Rio dal Pollino di Guamo, Solco Giovinaccio, Rio di Monte Zano, Fosso di Fossaceca, Rio Maestro di

Vorno, Canale Ozzeri.

In particolare il Rio San Leonardo sarà soggetto anche ad un consolidamento della sponda destra.