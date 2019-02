Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord fa tappa a Capannori: il presidente Ridolfi e l’Amministrazione comunale incontrano i cittadini a San Leonardo in Treponzio

CAPANNORI – “Cresce la sicurezza idraulica del territorio della zona del sud del Capannorese”: prosegue il ciclo di incontri, organizzati dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, con lo scopo di informare la popolazione sul piano di manutenzione dei corsi d’acqua relativo all’anno 2019. Mercoledì (27 febbraio), in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Capannori, l’Ente incontrerà i cittadini a San Leonardo in Treponzio.

All’appuntamento saranno presenti il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi, il presidente del Consiglio comunale di Capannori Claudio Ghilardi e gli assessori comunali Matteo Francesconi e Pierangelo Bandoni. Il piano di manutenzione viene effettuato in primavera ed estate, in modo tale da assicurare una corretta prevenzione delle piogge invernali, e prevede perlopiù sfalci di vegetazione ed escavazioni dell’alveo dei corsi d’acqua interessati.

“Una regolare e periodica manutenzione dei corsi d’acqua risulta fondamentale per la sicurezza idraulica del territorio – ricorda il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi –. I lavori di prevenzione vengono realizzati nel periodo primaverile ed estivo, in modo che i corsi d’acqua siano poi pronti, durante il periodo delle piogge, ad allontanare correttamente le acque precipitate. In questa fase di pianificazione, quindi, la partecipazione ed i contributi dei cittadini sono preziosi, affinché possiamo addivenire ad un piano di interventi davvero efficace”.

Al fine di facilitare le segnalazioni e le richieste di intervento da parte dei cittadini, sono stati istituiti diversi strumenti da parte del Consorzio: un numero verde, un indirizzo mail specifico e una scheda da compilare sul sito ufficiale dell’Ente. In questo senso la partecipazione del cittadino risulta necessaria per l’amministrazione, in quanto si garantisce una capillarizzazione delle informazioni riguardanti il territorio e, di conseguenza, un aumento della sicurezza idraulica. L’incontro è fissato per mercoledì 27 febbraio alle ore 21 presso la sala ex-circoscrizione 4 di San Leonardo in Treponzio (Via di Sottomonte, 398): tutti i cittadini sono invitati a partecipare.