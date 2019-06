Il Consiglio Comunale di Seravezza torna a riunirsi oggi pomeriggio

SERAVEZZA – Il Consiglio Comunale di Seravezza torna a riunirsi oggi, giovedì 6 giugno, alle 18 nella sala adunanze del Municipio. In apertura di seduta – dopo le comunicazioni del sindaco, le interpellanze e le interrogazioni – l’assemblea discuterà due mozioni presentate dal gruppo consiliare Idee in Comune, rispettivamente sul cavalcavia di Querceta e sull’istituzione o ripristino del quarto turno della colonia marina estiva. Tra gli altri argomenti all’ordine del giorno, la variazione al bilancio di previsione 2019-2021 con applicazione dell’avanzo 2018 destinato ad investimenti, l’approvazione della convenzione per il servizio di tesoreria, l’adozione di una variante urbanistica per il mutamento della destinazione d’uso di un fabbricato produttivo in via Aurelia a Querceta con cessione di volumi a destinazione pubblica (uffici) e l’approvazione del testo condiviso del Contratto di Fiume del torrente Serra.