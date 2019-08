Il Comune di Lucca cerca un quinto operaio per la cura del verde pubblico e del decoro del territorio 

LUCCA – E’ stato pubblicato dal Comune l’avviso per l’assunzione di un operaio a tempo pieno e indeterminato, che si andrà ad aggiungere ai quattro entrati in servizio a maggio scorso e inseriti in pianta organica per la cura del verde pubblico e per le piccole manutenzioni.

L’avviso per la selezione è reperibile sul sito del Comune alla pagina “Bandi di gara e concorsi”. La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata al Centro per l’Impiego di Lucca entro il 30 agosto.

Con questa nuova assunzione verrà ulteriormente rafforzata la squadra che si occupa del decoro degli spazi verdi urbani e di quelli del territorio, un settore sul quale l’amministrazione è particolarmente impegnata per la grande quantità di spazi da gestire e per le numerose richieste dei cittadini.