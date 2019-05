Il Comune di Forte dei Marmi è pronto a partire, ma aspetta la risposta delle categorie economiche

FORTE DEI MARMI – Alle porte della stagione turistica, l’amministrazione comunale rilancia a gran voce il progetto sicurezza, che intende riproporre anche quest’anno nei mesi clou dell’estate.

“È nostra ferma intenzione procedere – ha dichiarato il sindaco Bruno Murzi– anzi vorremmo ulteriormente migliorarlo per ottimizzare i già buoni risultati della scorsa estate. Da solo, tuttavia, il Comune non può farlo, dal momento che deve ricorrere alle sponsorizzazioni esterne, come prevede la legge e nonostante la più che positiva risposta dei balneari, ancora è ferma quella delle altre categorie in particolare albergatori, e agenzie immobiliari. Il budget da raggiungere è come quello passato di 160.000,00 euro e grazie al contributo dei balneari, artigiani ed operatori del mercato settimanale e di privati sono entrati circa 90.000 euro, a cui occorre aggiungere quello di 42.000,00 del Governo, che tuttavia ancora non sono stati ricevuti e che potranno essere utilizzati sono una volta incassati. Vorremmo utilizzare i fondi raccolti per incrementare il servizio, consci della sua importanza per la sicurezza del territorio.

È soprattutto ad essa, infatti, che rivolgiamo la nostra attenzione, anche se si sono avuti riflessi consistenti sull’abusivismo commerciale, che è si è ridotto di circa il 70%. Adesso – ha proseguito il sindaco – le categorie ci dicano chiaramente cosa vogliono fare, se continuare a sostenere il progetto e quindi metterci a disposizione i fondi necessari per il suo svolgimento, oppure no. I risultati dello scorso sono sotto gli occhi di tutti. È un progetto di notevole importanza, per cui ritengo valga la pena l’impegno da parte di tutti”.