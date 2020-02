Il Comune di Borgo a Mozzano presente a “tourismA”

BORGO A MOZZANO – Su invito della Regione Toscana il nostro comune sarà presente a Firenze alla Fiera “Turisma”, con le proprie ricchezze culturali e turistiche. Una Tre giorni dedicata alla promozione dei nostri territori, ricchi di bellezze e di cultura

“Come amministrazione siamo molto felici di essere presenti anche in questa importante manifestazione , spiega la consigliera delegata Simona Girelli , già a settembre abbiamo partecipato a Gubbio al

“Festival del Medioevo” dedicato in parte a Matilde di Canossa.

I primi di febbraio grazie all’Ambito Turistico il nostro comune è stato promosso alla Bit di Milano anche con degustazione di prodotti tipici. In pochi mesi abbiamo presentato le nostre bellezze in fiere di settore e abbiamo avuto molti contatti; colgo l’occasione per ringraziare l’ufficio Cultura del Comune di Borgo a Mozzano e la Dr.ssa Marcella Cappelli e la Dr.ssa Laura Magnani per la piena collaborazione e per l’Ambito Turistico l’Unione dei Comuni Mediavalle con la responsabile Dr.ssa Francesca Romagnoli e la Dr.ssa Claudia Meconi presente di persona alla Bit.

Per “Turisma” l’inaugurazione ufficiale sarà venerdì 21 in mattinata alla presenza delle varie autorità.

Essere partecipi – conclude Simona Girelli – a queste importanti fiere e manifestazioni è alla base per poter sviluppare una Promozione mirata e precisa dei nostri territori . Dal Ponte del Diavolo, l’antico Convento di San Francesco, alle pievi Matildiche, Il Museo Archeologico e della Linea Gotica, la Via Matildica e del Volto Santo, l’Occhio di Lucca, Il Ponte delle Catene, Le nostre bellissime frazioni montane, i prodotti tipici come l’Olio, i vini dei vitigni locali, la farina di castagne, il miele, l’Azalea; gli elementi ci sono tutti per far sì che il turista possa soggiornare e passare del tempo nel nostro comune.

TourismA è una manifestazione di tre giorni realizzata negli spazi prestigiosi del palazzo dei Congressi di Firenze , che coinvolge tutte le attività culturali ed economiche attive nel settore archeologico-artistico-monumentale . E’ un momento di esposizione, divulgazione e confronto con tutte le iniziative legate alla comunicazione del mondo antico e alla valorizzazione delle sue testimonianze; quindi un’occasione da sfruttare e da non perdere per fare conoscere la storia e la cultura del nostro territorio a livello nazionale ed europeo.