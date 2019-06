Il Comune cerca rilevatori per il Censimento permanente della popolazione: ultimi giorni per presentare domanda

LUCCA – Ultimi giorni utili per partecipare come rilevatori al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni del Comune di Lucca per il 2019.

Scade il 21 giugno il termine ultimo per presentare la domanda: i posti a disposizione sono 21 (con precedenza per i dipendenti comunali, come previsto dalla legge).

Per poter essere inseriti nella graduatoria è necessario aver compiuto 18 anni ed essere in possesso del diploma di scuola superiore o titolo equipollente. Il punteggio terrà conto dell’Isee, del titolo di studio conseguito (darà maggior punteggio il possesso della laurea o diploma di laurea), le eventuali esperienze lavorative in materia di rilevazione statistica.

Il lavoro si svolgerà dal primo ottobre al 20 dicembre, salvo proroghe dell’Istat.

Il bando è reperibile alla pagina http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19787