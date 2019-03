Il Comune cerca 6 amministrativi/contabili in mobilità

LUCCA – E’ stato pubblicato sul sito del Comune, nella sezione “Selezioni e bandi di concorso”, l’avviso di mobilità per la copertura di 6 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo amministrativo/contabile, categoria B. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per l’8 aprile. Sul sito è disponibile il fac-simile per presentare la domanda.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattare i seguenti numeri telefonici: 0583/442017, 0583/442572, 0583/442083.