Il Comune annuncia l’annullamento degli eventi organizzati direttamente dall’ente o ospitati in strutture comunali

LUCCA – In osservanza delle disposizioni emanate dal Consiglio dei Ministri per contrastare la diffusione del coronavirus Covid-19, il Comune annuncia l’annullamento delle iniziative programmate fra il 5 marzo ed il 3 aprile e gestite direttamente dall’ente.

Gli incontri programmati sulla scuola innovativa e “Lucca In” sono sospesi fino alla riapertura delle scuole. Sono inoltre sospese sempre fino al 3 aprile anche tutte le manifestazioni organizzate da terzi presso la Biblioteca Agorà e nelle altre sedi comunali, sarà cura degli organizzatori comunicare l’eventuale riprogrammazione. Per quanto riguarda le strutture sportive comunali l’amministrazione sta contattando tutti i gestori e le associazioni sportive per ricordare di attenersi a quanto enunciato dal decreto: fino al 3 aprile compreso sono infatti sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Resta tuttavia consentito lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive, degli allenamenti di atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, oppure all’aperto senza la presenza di pubblico: in tutti questi casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Covid19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto o all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di un metro.

Gli eventi organizzati direttamente dall’amministrazione annullati:

Giovedì 5 marzo alle ore 17 – “Intorno all’8 Marzo” – Presentazione libro “Nonostante te” di Lorella Carli – a Villa Bottini.

Venerdì 6 marzo alle ore 18 – “Intorno all’8 Marzo” – La rivoluzione in Rojava: il villaggio delle donne e la democrazia paritaria con Fabiana Cioni – Casa della memoria e della pace (Castello di Porta San Donato nuova).

Domenica 8 marzo alle ore 10 – “Intorno all’8 Marzo”- In piazza per le donne con le donne – Loggiato di Palazzo Pretorio; alle ore 16,30 al Teatro di Ponte a Moriano “Voci – Impronte femminili nella storia italiana”. Sempre a Ponte a Moriano flash mob “Donne all’ultimo grido”. Inoltre domenica 8 marzo installazione “Donne per l’arte, arte per le donne” – I Fossi dell’arte – Via dei Fossi.

Lunedi 9 Marzo 2020 – Lucca 2030 – Azioni per la qualità dell’aria Presentazione calendario eventi 2020; i benefici dell’efficienza energetica ore 17:30 a Villa Bottini – Centro Storico Lucca

martedì 10 marzo alle ore 18 – “Intorno all’8 Marzo” – Paternità oggi Sala Maria Eletta Martini (via Sant’Andrea 33);

giovedì 12 marzo ore 17 – “Intorno all’8 Marzo” Parola! Qual è il tuo orizzonte? Sala Maria Eletta Martini (via Sant’Andrea 33);

sabato 14 marzo – ore 10 – “Intorno all’8 Marzo” I diritti della donna sono diritti umani – Sala Maria Eletta Martini (via Sant’Andrea 33);

martedì 17 marzo ore 17 – “Intorno all’8 Marzo” Alcol e genere – Sala Maria Eletta Martini (via Sant’Andrea 33);

Sabato 21 marzo alle ore 17.30 – “Intorno all’8 Marzo” Presentazione libro “L’ottava sopra. Lo straordinario quotidiano delle donne” di Patrizia Lazzari – San Micheletto.

lunedi 23 Marzo 2020 – Lucca 2030 – Azioni per la qualità dell’aria – Gli strumenti incentivanti per gli interventi di efficientamento energetico. Ore 9:00 Sala Convegni presso Lucense.

giovedì 26 marzo alle ore 18 – “Intorno all’8 Marzo” Presentazione libro “Per ammazzarti meglio” di Ilaria Bonuccelli Pinturicchio.

venerdì 27 marzo alle ore 16,30 “Intorno all’8 Marzo” – “Maschi in crisi? oltre la frustrazione il rancore” Confronto con Stefano Ciccone Sala Maria Eletta Martini (via Sant’Andrea 33)

venerdì 3 aprile alle ore 17 – “Intorno all’8 Marzo” – Presentazione libro “Lavoratrici ai margini” di Adriana Nannicini – Sala Maria Eletta Martini (via Sant’Andrea 33).