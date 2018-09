Il circolo Pd di Sant’Anna organizza una biciclettata per sabato 15 settembre

LUCCA – Il Circolo del Partito Democratico di Sant’Anna organizza, per la giornata di sabato 15 settembre, una biciclettata con lo scopo di conoscere da vicino i progetti in atto e quelli futuri del nuovo Piano Urbano di Mobilità Sostenibile. Sarà l’Assessore alla Mobilità Gabriele Bove ad accompagnarci lungo il percorso, per illustrare nel dettaglio i vari progetti destinati alla realizzazione di piste ciclabili e infrastrutture necessarie allo sviluppo e all’incremento della mobilità dolce. Sarà anche l’occasione per prendere visione dell’andamento di alcuni dei cantieri più importanti dei lavori di riqualificazione del quartiere di S. Anna nell’ambito del progetto dei Quartieri Social.

La biciclettata prenderà il via alle ore 15 dal campo in via Togliatti (S. Anna). Il percorso poi si snoderà lungo la pista ciclabile di viale Puccini fino a piazzale Boccherini, per poi salire sulle Mura Urbane e percorrerle fino a Porta S. Maria. Da qui verrà percorsa la pista ciclabile di via Civitali fino a Monte S. Quirico, poi via della Scogliera lungo il Parco Fluviale e terminerà in via del Tiro a Segno. Al termine della biciclettata ci sarà occasione per rivolgere le proprie domande e osservazioni all’Assessore Bove.

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a data da definire.

Invitiamo la cittadinanza a partecipare.

Circolo Pd Sant’Anna