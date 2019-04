Il Circolo del Cinema di Lucca presenta il nuovo programma di proiezioni al Cinema Centrale e a San Micheletto

LUCCA – Giovedì 2 maggio partirà il ciclo dei giovedì al Cinema Centrale chiamato “C’era una volta” con film in prima visione a Lucca.

“C’era una volta” non è la favola che ci raccontavano nell’infanzia, è una necessità, soprattutto oggi, di comprendere il passato, perché il nostro presente è prodotto della nostra, grande o piccola, Storia. E questa attraversa i cinque film presenti, che concluderanno la 71esima stagione del Circolo del Cinema di Lucca. E sono tutti film da non perdere: la vita avventurosa di un importante scrittore Romain Gary ne La promessa dell’alba (giovedì 2 maggio), la grandiosità epica di un ferocissimo massacro visto attraverso gli occhi visionari di Mike Leigh in Peterloo (giovedì 16 maggio), la disgregazione di un popolo in espressiva in Oro verde (giovedì 23 maggio), la fine del mito del self made man con La caduta dell’impero americano di Denys Arcand (giovedì 30 maggio) e infine una donna non lontana dalla sessantina vitale, erotica e inventiva in Gloria Bell (giovedì 9 maggio).

Lunedì 6 maggio invece partirà la programmazione al Complesso di San Micheletto con una retrospettiva dedicata a Eric Rohmer e ai suoi film dedicati alle stagioni. Questi raccontano ciascuno una storia d’amore e d’amicizia ambientata in una diversa stagione dell’anno. Rohmer è il poeta-regista del quotidiano. Un quotidiano selezionato, mai banalmente naturalistico. E’ il poeta della leggerezza e della seduzione, della complicità e della macchinazione, di quella infinita messa in scena che sono gli incontri, le parole, lo sguardo.

Di seguito il programma completo:

Lunedì 6 maggio: RACCONTO DI PRIMAVERA

Lunedì 13 maggio: RACCONTO D’INVERNO

Lunedì 20 maggio: RACCONTO D’ESTATE

Lunedì 27 maggio: RACCONTO D’AUTUNNO

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale più il biglietto ridotto per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro che vale anche come tessera annuale speciale per le serate a San Micheletto. Per gli under 21 c’è la possibilità di sottoscrivere la tessera gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per evitare una lunga attesa alla cassa si consiglia di presentarsi alla cassa con l’apposito modulo scaricabile direttamente dal sito.

Per ulteriori informazioni e schede dettagliate dei film visitare il sito ufficiale www.circolocinemalucca.it oppure la pagina Facebook www.facebook.com/circolocinemalucca.