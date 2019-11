Il cibo e la storia a Il Desco 2019: dal 30 novembre al Real Collegio di Lucca

LUCCA – Il cibo ha da sempre rivestito un ruolo di centralità nella storia sin dai tempi più antichi, molto di quello che ancor oggi portiamo a tavola ha origini antiche e veniva già proposto sulle tavole degli antichi Romani o nei banchetti rinascimentali.

La Domus Romana, in occasione della nuova esposizione dei reperti tornati in “situ”, è presente a Il Desco per raccontare e imbandire la tavola dei romani che per il Convivivm si arricchiva di specifici utensili, di rare prelibatezze e si allietava di piacevole musica (in programma domenica 1 dicembre 2019 – ore 12:00).

Il cibo dei pellegrini, ovvero cosa si mangiava nel Medioevo, quali cibi esistevano e come si conservavano, ci guida a conoscere usi e costumi della tavola medievale, le ricette, la stagionalità degli alimenti è il tema di un laboratorio per bambini organizzato da Via Francigena Entry Point (in programma sabato 30 novembre 2019 – ore 17:30). Ma anche di un talk con degustazione organizzato dal Comune di Lucca (in programma sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2019 – ore 12:00). Il talk è volto ad approfondire la tematica del self-packaging di cibi facilmente trasportabili nella bisaccia del pellegrino e dell’educazione alimentare lungo i cammini ed i prodotti di filiera locale della Via Francigena in Toscana.

Gli eventi fanno parte del calendario degli incontri organizzati in occasione de Il Desco 2019, in programma a Lucca nei giorni 29, 30 novembre, 1 dicembre / 6, 7, 8 dicembre 2019.

Sul sito ildesco.eu è possibile consultare il programma completo, con l’indicazione dei giorni e degli orari.

