Il centrosinistra in vista delle amministrative 2022:”In futuro c’è bisogno di un ampio coinvolgimento e di apertura alla città”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato pervenuto a questa Redazione dalle forze del centrosinistra lucchese, in merito all’impegno verso le amministrative del 2022.

“Elezioni amministrative 2022, le forze politiche del centrosinistra lucchese aprono il confronto con la città”

Come forze politiche del centrosinistra che hanno contribuito all’elezione di Alessandro Tambellini a sindaco di Lucca nel 2017 e che sostengono la maggioranza di governo in Comune, riteniamo fondamentale sviluppare il più ampio confronto con la città verso le elezioni amministrative della primavera 2022. Occorre partire dalla verifica delle realizzazioni e dai profondi cambiamenti della città frutto di un ciclo di governo ormai decennale dell’Amministrazione Tambellini e operare per concludere bene importanti interventi e progetti in corso. E poi, con apertura e visione strategica, disegnare la città che vogliamo per i prossimi anni. Tutto questo ben consapevoli che la pandemia e il suo drammatico impatto economico, sociale, psicologico esigono risposte nuove, inedite, coraggiose, capaci prima di tutto di ridurre le crescenti diseguaglianze che stanno colpendo la nostra comunità. Per affrontare sfide di queste dimensioni c’è bisogno di un ampio coinvolgimento e apertura alla città, alle sue energie migliori della cultura, dell’economia, del sindacato, dell’associazionismo, del volontariato e del terzo settore, dell’impegno civico di tanti cittadini. Tenendo questi concetti bene a mente, accogliamo con disponibilità e interesse le sollecitazioni a svolgere un percorso comune nel solco dei valori che animano il campo politico del centrosinistra, senza veti nei confronti di nessuno né soluzioni precostituite, ma con l’ambizione di riuscire a parlare a tutti i cittadini, anche a chi si sente privo di una casa politica. Siamo fiduciosi che un lavoro che parta da questi presupposti, nella chiarezza delle posizioni e degli obiettivi, possa condurre a una sintesi alta delle diverse istanze in campo e a una proposta credibile e ambiziosa, produttiva di risultati importanti per il futuro della città.”

Partito Democratico, Lucca Civica, Sinistra con, Partito Socialista Italiano, Lucca per l’Ambiente