Il centrodestra: “Tribuna inagibile al Porta Elisa, colpa dei 7 anni di inadempienze della giunta Tambellini”

LUCCA – <<Tribuna inagibile: gravi colpe della giunta TambellinI>>. Vanno all’attacco i gruppi consiliari di centrodestra in merito all’ammissione dell’assessore allo Sport Ragghianti circa il fatto che la tribuna coperta dello Stadio Porta Elisa dovrà rimanere chiusa quasi in toto in attesa dei necessari lavori di messa in norma.

<<L’amministrazione Tambellini – aggiungono i consiglieri di partiti e liste civiche di centrodestra – non si nasconda dietro ad un dito: sono sette anni che amministra questa città e i lavori potevano essere programmati per tempo. Lo stadio Porta Elisa, così come gli impianti sportivi del territorio, versano infatti in condizioni fatiscenti non da ora. Basta prendere in giro i cittadini lucchesi,Tambellini ammetta il fallimento di sette anni “di non amministrazione”>>.

Conclude l’opposizione: <<Dopo non aver fatto nulla per salvare la Lucchese, e i due ceffoni presi in faccia dalla squadra (che non è andata all’incontro convocato dal sindaco né si è presentata a ritirare la medaglia in consiglio comunale) il Comune getta definitivamente la maschera sulle sue inadempienze anche strutturali>>.