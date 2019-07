Il centrodestra: “Polizia municipale assente, zero controlli e città allo sbando: Raspini e il Comune dormono”

LUCCA – <<Città allo sbando: dove sono spariti i vigili urbani? Il centro storico è abbandonato a se stesso, i residenti di tutto il Comune che si rivolgono al centralino per un loro intervento restano spesso a bocca asciutta, sentendosi rispondere ogni volta che sono già occupati su un altro intervento>>. Lo sostengono in una nota congiunta i gruppi consiliari di centrodestra.

<<La riorganizzazione voluta dall’assessore Raspini e avallata dalla giunta è un evidente flop – spiegano SìAmoLucca, Lucca in Movimento, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia -. Basta girare in lungo e in largo il territorio per rendersi conto dell’assenza totale di agenti, che spuntano solo in concomitanza con le manifestazioni e in caso di incidente. In città ad esempio ci sono diverse segnalazioni di schiamazzi notturni anche in vie ben lontane dai locali, su cui nessuno, nonostante i solleciti, interviene. Eppure la nuova articolazione dell’orario di lavoro della polizia municipale, con turni su sei giorni, era stata presentata come sicuro miglioramento del servizio e una maggiore presenza sul territorio stesso. Alla luce di quanto sta accadendo, ci sembra sia avvenuto tutto il contrario>>.

I gruppi di opposizione, che della questione hanno informato recentemente il prefetto, chiedono un cambio di passo netto. <<Ovviamente serve un rinforzo del Corpo di polizia municipale, e speriamo che alla politica degli annunci seguano i fatti – aggiunge il centrodestra – ma Raspini, che studia già da sindaco ed evidentemente si è distratto più di quello che già era, non ha il polso della situazione né fa perlustrazioni per rendersi conto della “triste”realtà di una città allo sbando. A meno che invece non sappia benissimo del fallimento, e faccia finta di nulla. Aggiungiamo inoltre che la presenza degli agenti non deve essere solo legata all’elevare multe, che se servono vanno comunque fatte, ma a garantire una percezione di sicurezza maggiore da parte dei cittadini>>.