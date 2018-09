Il centro commerciale naturale di Segromigno regala un tosaerba alla parrocchia

CAPANNORI – Nella giornata di martedì Angelo Paoli e Giuseppe Mencari, in rappresentanza del centro commerciale naturale di Segromigno in Piano hanno consegnato un trattorino tosaerba in omaggio alla parrocchia del paese.

Il pievano don Damiano Pacini ha provato subito il nuovo mezzo sul prato della scuola materna adiacente alla chiesa, mostrando evidente soddisfazione. Il meccanico della ditta Tarabori ha dato tutte le istruzioni a Pietro Fulceri che utilizzerà il nuovo mezzo per la manutenzione degli spazi verdi circostanti l’asilo, «ci auguriamo – affermano i rappresentanti del Ccn – con minore fatica e un migliore risultato. I centri commerciali naturali sono nati da un’iniziativa di Confcommercio, senza scopo di lucro, per valorizzare i negozi di paese, sempre più penalizzati dall’avanzata dei centri commerciali e con attività volte a valorizzare i paesi stessi. Questo di Segromigno in Piano, che due anni fa ha donato anche una lavagna interattiva multimediale alla scuola del paese, è un bell’esempio di come eventuali risorse economiche siano messe a disposizione della comunità. Don Damiano Pacini ci ha comunicato che prossimamente saranno predisposti nuovi giochi da giardino per la gioia dei bambini e delle bambine che frequenteranno la scuola materna parrocchiale. Un buon anno scolastico da tutti noi».