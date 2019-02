Il CarnevalForteBambino 2019 ha inizio domenica 24 febbraio in piazza Garibaldi

FORTE DEI MARMI – Dopo una settimana all’insegna dei laboratori creativi Carneval-art dedicati ai piccoli artisti delle Scuole di Forte dei Marmi, il CarnevalForteBambino 2019 è pronto ad iniziare con una festa dedicata ai colori, alla musica e all’allegria. Dalle ore 15.30 di domenica 24 febbraio, infatti, Piazza Garibaldi si colorerà di maschere, coriandoli e giochi; un set ideale in cui tutti bambini potranno incontrarsi e giocare insieme. Ad inaugurare la festa, anche quest’anno, ci saranno grandi novità: la piazza sarà allestita con giochi gonfiabili colorati che offriranno ai piccoli uno spazio sicuro e tutto per loro in cui potranno liberare la fantasia e divertirsi con i propri amici.

Accanto ai gonfiabili ci saranno anche giochi al bersaglio, postazioni musica dedicate al canto, spazi baby dance per ballare in compagnia e uno spazio tutto dedicato alla merenda con pop corn e zucchero filato. Per l’occasione verranno, inoltre, presentate le nuove canzoni di quest’anno, frutto del lavoro e dell’impegno dei bambini delle nostre scuole e degli artisti locali che hanno dato un contributo importante per realizzare musiche originali e scritte appositamente per questo nostro Carnevale. Le canzoni saranno, poi, protagoniste assolute nella festa finale che si terrà domenica 3 marzo 2019 in Capannina dove i bambini metteranno in scena la “Canzonetta dei piccoli” con sketch divertenti e spiritosi. Un Carnevale tutto da vivere, dunque, in questi due week end all’insegna della libertà e dell’allegria.