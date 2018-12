Il 10 dicembre una fiaccolata in piazza San Michele per la Giornata Universale dei Diritti Umani

LUCCA – Sarà una giornata intensa quella di lunedì prossimo 10 dicembre. In occasione del Settantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, ActionAid, Amnesty international Italia, Caritas, Emergency e Oxfam, con il patrocinio del Comune di Lucca, organizzano – a partire dalle 18.30 – una fiaccolata in piazza San Michele.

L’iniziativa, che rientra nelle oltre 80 fiaccolate che si svolgeranno in contemporanea in altrettante città italiane, si intitola “Diritti a testa alta”. Attraverso la lettura degli articoli della Dichiarazione e di testimonianze, i promotori ribadiranno – tutti insieme, a testa alta appunto – i contenuti e i valori della Dichiarazione universale dei diritti umani che sono ritenuti più che mai necessari, oggi, per riuscire a costruire una società più giusta, basata sui principi dell’uguaglianza e della solidarietà.

<<Lucca è la capitale del volontariato, da sempre punto di riferimento per la solidarietà, l’accoglienza e la pace – ricorda Daniele Bianucci, referente del sindaco di Lucca per i diritti – Per questo come istituzioni siamo, convintamente, al fianco delle associazioni del territorio, in occasione delle tante iniziative in programma: perché i principi della Dichiarazione universale sono patrimonio condiviso di tutta la città, e desideriamo ribadirlo con impegno ed orgoglio>>.

La fiaccolata di piazza San Michele sarà preceduta dalla “Staffetta per i diritti” organizzata dal Comune di Capannori e dall’Osservatorio per la Pace di Capannori. Dei messaggeri delle associazioni che compongono l’osservatorio faranno tappa, partendo dal palazzo municipale, in alcuni luoghi del territorio per sensibilizzare la popolazione e gli studenti sulle tematiche della Dichiarazione universale dei diritti umani, per poi ricongiungersi alla fiaccolata di piazza San Michele. Ad ogni tappa i componenti della staffetta consegneranno materiale informativo, fra cui un poster, della Dichiarazione e inviteranno le persone a partecipare all’appuntamento della fiaccolata. Il Comune di Capannori, inoltre, avendo aderito alla campagna “Una Dichiarazione in ogni tasca” proposta dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani distribuirà a tutti gli studenti del liceo scientifico “Majorana” e alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado un libretto contenente la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la prima parte della Costituzione della Repubblica Italiana e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Difensori dei diritti umani.

Questo l’itinerario della “Staffetta per i Diritti”: Comune di Capannori (ore 8), Liceo scientifico “Majorana” di Capannori, Casa circondariale di Lucca, Residenza Sanitaria Assistita “Don A. Gori” di Marlia, scuola secondaria di primo grado di Lammari, scuola di italiano per profughi e richiedenti asilo in accoglienza, scuola secondaria di primo grado di Capannori, polo culturale Artémisia a Tassignano, Centro Giovani a Santa Margherita, Gruppo Scout Agesci Capannori e Sportello d’ascolto Lgbt (Santa Margherita), Ospedale San Luca, Cantiere Giovani Lucca, piazza San Michele.

<<Settanta anni fa – dichiara il consigliere del Comune di Capannori Davide Del Carlo – dopo milioni di morti durante le due Guerre Mondiali, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Il 10 dicembre ricorderemo il ‘compleanno’ di questo storico e fondamentale documento con un’azione di sensibilizzazione della comunità. I temi del riconoscimento dei diritti e delle libertà individuali sono più che mai attuali e, affinché la società sia sempre più coesa, è importante riaffermarli. E’ per questo che la staffetta toccherà luoghi simbolo del territorio ed attueremo un’azione particolare rivolta ai più giovani>>.