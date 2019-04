Idea Pieroni convocata al raduno degli azzurrini di Grosseto

LUCCA – Dal 17 al 20 aprile si terrà a Grosseto un raduno primaverile degli azzurrini under 20 organizzato dalla Fidal in preparazione delle gare internazionali in calendario per prossimi mesi che conterà la presenta di 107 atleti e atlete: fra i convocati a rappresentare Virtus Lucca anche Idea Pieroni.

Questo è un appuntamento fondamentale per la saltatrice di punta della Atletica Virtus Lucca, nata e cresciuta sportivamente nel vivaio del Gruppo Sportivo Marciatori di Barga grazie alla guida tecnica del professor Vinicio Bertoli, che dopo l’ottimo debutto in maglia azzurra degli scorsi mesi ai Campionati Europei Allievi e alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires ha così occasione di continuare il suo percorso di crescita agonistica ai massimi livelli.

In questa quattro giorni di Grosseto, l’atlesa della Vitus avrà occasione di rapportarsi con grandi professionisti dell’atletica leggera giovanile nazionale, in quello che per i tecnici azzurri sarà l’ultimo controllo prima delle gare internazionali estive.

Difatti, il grande appuntamento è previsto per l’estate e tutti gli occhi sono infatti puntanti adesso sul mese di luglio in cui a stretto giro si terranno i Campionati Europei under 20 di Boras e l’Eyof (Festival Olimpico della Gioventù) di Baku, i cui convocati saranno selezionati dallo staff tecnico nazionale dopo i tricolori di categoria di Agropoli.

Tanti gli impegni della Pieroni sul piano nazionale, ma anche locale visti gli impegni in maglia biancoceleste per la stagione outdoor appena iniziata.

Fondamentale infatti sarà il suo apporto alla squadra Virtus nei Campionati di Società Assoluti di Maggio, dove il team femminile conta sul suo contributo per rientrare nelle migliori 48 società italiane e accedere alla finale di serie B, così come la squadra femminile allieve che ambisce ad accedere alla finale nazionale del campionato di società su pista di categoria per il terzo anno consecutivo.

Da ricordare è anche la sua riconferma individuale ai campionati italiani allieve di Agropoli, dove Idea oltre che a vincere sarà chiamata a dimostrare una progressione crescente rispetto ai risultati tecnici dell’ultimo anno.