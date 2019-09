“Ictus, pochi minuti valgono una vita”: a Lucca il primo degli incontri rivolti ai cittadini

LUCCA – Martedì 1° ottobre a partire dalle ore 15.30 a Palazzo Ducale, sede della Provincia di Lucca, si svolgerà un incontro aperto alla cittadinanza su come riconoscere, prevenire e curare l’ictus cerebrale.

Dopo la tappa lucchese, il ciclo di incontri, ideato dalla Fondazione Confcommercio Toscana onlus, con il patrocinio della Regione Toscana, toccherà Arezzo il 17 ottobre e Firenze il 29 ottobre, in concomitanza con la Giornata mondiale contro l’ictus cerebrale.

Obiettivo dell’incontro è promuovere la conoscenza dell’ictus cerebrale, una malattia che ogni anno in Toscana colpisce circa diecimila persone, ma di cui ancora si parla poco e male. Eppure, basterebbe essere in grado di capirne i primi segnali per riuscire ad evitare il peggio salvando la vita a chi ne è colpito, ma anche riducendo al massimo gli eventuali danni fisici.

Per informazioni è possibile contattare la Fondazione Confcommercio Toscana onlus al numero di telefono 0554681426 oppure scrivere a [email protected] toscana.it .

Qualche numero sull’ictus

L’ictus cerebrale è una patologia grave, di alta incidenza e prevalenza, ma è anche tra le più prevenibili e curabili. Ogni anno in Toscana circa 10.000 persone sono colpite da ictus. La spesa annuale per l’assistenza all’ictus cerebrale in Italia è stimata intorno ai 3,5 miliardi di euro.

Il ritardo con cui paziente o familiari contattano il 118 è il principale responsabile della bassa percentuale di pazienti trattati (in Toscana circa il 14%).

Se tutti i pazienti con ictus acuto venissero ricoverati in Stroke unit, ogni anno in Toscana si eviterebbero 800-1.400 morti o disabili gravi.

Fondamentale è imparare a riconoscere i sintomi per poter reagire in tempo, chiamare immediatamente il 118 e recarsi subito in ospedale.