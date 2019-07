I venerdì sotto le stelle: ricco programma di iniziative per far vivere il centro storico in estate

MASSAROSA – Musica, gastronomia, salotti culturali e sfilate di moda, e ancora serate per bambini con musica e animazione. Arriva “I venerdì sotto le stelle”, un ricco cartellone di eventi per animare le estati in centro storico a Massarosa per i residenti e per i turisti che scelgono Massarosa per le loro vacanze.

Si parte venerdì 26 luglio con “SpadaBallando”, una serata di ballo che vedrà protagoniste diverse scuole di danza del territorio pronte ad esibirsi sul palco allestito in piazza dei Cav. Vittorio Veneto. La serata parte alle ore 21 e in contemporanea su tutta via Cenami saranno allestiti tavoli e sedie per una cena all’aria aperta sotto le stelle.

Le scuole di danza che parteciperanno alla serata saranno Ass. Studio Danza ASD – Ass.Tutto danza – Koinè danza ASD- Soy Guajiro Associazione Sportiva Dilettantistica – Ass. danze Butterfly ASD

Gli eventi proseguiranno poi per tutto il mese di agosto e fino al 13 settembre. Il 2 agosto è previsto SpadaCenando, serata a tema in cui ognuno potrà portare i propri piatti e le proprie pietanze da condividere, tutti assieme, in una grande tavolata che occuperà l’intera via Cenami. Spettacolo di luci e lampade cinesi invece il 9 agosto con SpadaIlluminando.

Passato il Ferragosto si torna a vivere il centro storico anche il 23 agosto con SpadaSfilando, una sfilata di moda e musica in piazza, e ancora il 30 agosto con SpadaLeggendo, appuntamento dedicato alla presentazione dei libri dei finalisti del Premio Letterario Massarosa.

Ultimi due appuntamenti in programma il 6 settembre con SpadaGiocando, una serata dedicata ai bambini con musica e animazione, e il 13 settembre con SpadaScondinzolando, sfilata canina con musica e animazione per i più piccoli.

La manifestazione “I venerdì sotto le stelle” è organizzato dal Comune di Massarosa, assessorato alla Cultura ed eventi in collaborazione con i commercianti del capoluogo. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.30 ad ingresso gratuito. Durante le giornate degli eventi la centralissima via Cenami diverrà pedonale dalle 18.30 fino alla mezzanotte.

“Il capoluogo – dichiara il Sindaco Alberto Coluccini – ha espresso la necessità di ricreare movimento ed aggregazione durante le serate estive, un bel modo per riappropriarsi di spazi e di atmosfere perdute”.

“I commercianti del capoluogo, sentivano il bisogno di far rivivere il centro storico – conclude l’Assessore alle attività culturali ed ai CCN Michela dell’Innocenti – siamo ripartiti da qua, vogliamo che i centri ricomincino a vivere e che i cittadini si muovano la sera riscoprendo la voglia di stare insieme”.