I ‘Sei personaggi’ del maestro Vasil’ev per Real Collegio Estate nel chiostro di Santa Caterina

LUCCA – Real Collegio Estate propone l’esperienza del teatro sul grande schermo, per rivivere un classico pirandelliano diretto dal maestro Anatolij Vasil’ev.

Sarà proiettato domani sera (21 agosto) alle 21,15 nel chiostro di Santa Caterina Sei personaggi in cerca d’autore, spettacolo che nel 1987 inaugurò la stagione della Scuola d’arte drammatica di Mosca segnando, al contempo, un punto di svolta nella poetica del regista russo. È difatti a partire dalle riflessioni sul testo di Pirandello che la teoria del teatro ludico iniziò a prendere forma, trasformando radicalmente le coordinate drammatiche sulle quali si regge il sistema Stanislavskij.

Anche Vasil’ev, in questi giorni a Lucca per una summer school intensiva organizzata da Cantiere Obraz e Teatro del Giglio, sarà presente alla proiezione. Sei personaggi in cerca d’autore è il testo che ha fatto conoscere Pirandello al grande pubblico russo e che ha permesso al regista di sperimentare lo scardinarsi del rapporto tra recitazione e realtà, tra fedeltà al copione e improvvisazione, tra attori e spettatori. Accolto da un successo inaspettato, la tournée dello spettacolo – grazie anche alla fine della guerra fredda – superò i confini sovietici, trovando generosa risposta di pubblico e critica in tutta Europa.

La proiezione è a ingresso libero. Si accede al chiostro da una porta opportunamente indicata su via della Cavallerizza, di fianco alla basilica di San Frediano.

La rassegna Real Collegio Estate, alla sua edizione zero, si avvale della collaborazione di alcune importanti realtà culturali del territorio come Virtuoso & Belcanto, Experia, Animando, Circolo del Jazz Lucca e Teatro del Giglio, e del contributo del Comune di Lucca.