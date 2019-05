I prossimi appuntamenti musicali dell’Istituto Boccherini

LUCCA – Il ricco programma musicale proposto dall’Istituto Musicale Luigi Boccherini non smette mai di stupirci.

Il mese di maggio, da poco iniziato, ha già visto tanti appuntamenti interessanti: Lucca Classica e i giovani musicisti con l’Orchestra e il coro dell’ISSM L. Boccherini, è stato il primo incontro mensile; in occasione del Guitar Festival, l’ISSM “L. Boccherini” ha anche organizzato un’interessante mostra di liuteria. L’appena trascorso fine settimana ha visto un susseguirsi di eventi organizzati in occasione del Lucca Classica Music Festival.

Nuovi appuntamenti ci saranno da venerdì 10, primo dei quali vede Mariangela Vacatello in concerto per Open Piano. L’apprezzata pianista è ospite della rassegna Open Piano dell’ISSM “L. Boccherini” e per l’occasione Vacatello eseguirà musiche di Scriabin (Sonata n. 9 Messa nera Op. 68) e Ligeti (Musica ricercata). Il concerto si terrà alle 21 nell’Auditorium “L. Boccherini”.

Martedì 14 invece ci sarà una nuova occasione per visitare la mostra di liuteria organizzata dall’Istituto in occasione del Guitar Festival. Parteciperanno alla giornata importanti professionisti del settore, quali Fernando Mazza, Giancarlo Nannoni,Francesco De Gregorio e Luciano Maggi, e a partire dalle 18:00 si terrà una prova pubblica delle chitarre portate dagli espositori.

La sera sempre in occasione del Guitar Festival, alle 21 nella Chiesa di Santa Giulia (Piazza del Suffragio) vi sarà un nuovo appuntamento con la Maratona Bach, la rassegna dedicata al grande compositore tedesco e ai suoi brani riadattati per la sei corde: Francesco Baroni (clavicembalo) interpreterà Preludio, Fuga e Allegro in Mi bemolle maggiore, BWV 998 (Prelude pour la Luth ò Cembal[o] par J. S. Bach), la Suite in Do minore BWV 997 e la Suite n. 5 in Do minore per violoncello solo, BWV 1011. Di Geminiani saranno eseguite le Trascrizioni dal Metodo di Geminiani The Art of Playing of the Guitar or Chittra (Edimburgo, 1760).

E l’appuntamento con il Guitar Festival e la Maratona Bach continua mercoledì 15 maggio alle 18 nella Saletta Rossa dell’ISSM “L. Boccherini” con Note d’arte in concerto: un seminario con Jorgos Panetsos dedicato all'”Esegesi, analisi e interpretazione della Sonata in La minore BWV 1003″. A seguire alle 21, sempre nella Chiesa di Santa Giulia “Performance Guitar Festival – Maratona Bach, I concerti al tempo di Bach”: si assisterà ad un ciclo di concerti dedicati ai brani del compositore tedesco riadattati per la sei corde. Andrés González Nájera, Pia Resing, Marco Tomatis, Emanuele Pauletta, Francesca Costanza e Roberta Gennuso e, infine, Carlotta Dalia interpreteranno musiche di Bach, Vivaldi, Fasch e Krebs.

Continua sulla stessa scia giovedì 16 maggio con “Performance Guitar Festival – Maratona Bach, Partite Preludi e Fantasie” alle 18 sempre alla Chiesa di Santa Giulia,

Partite, Preludi e Fantasie è il titolo del decimo appuntamento con la Maratona Bach. Il programma è tutto dedicato al compositore tedesco, le cui pagine saranno eseguite da Justo Luis Contreras, Daniel Preciado, Davide Giannotti, Nicola Boragina, Pavel Casamenti, Ana Čižmek e dal Boccherini Guitar Quartet.

Alle 21 si terrà “Le suite per liuto“: l’undicesima tappa della Maratona Bach, durante la quale saranno esplorate e reinterpretate dagli allievi dell’ISSM “L. Boccherini” le suite per liuto. Protagonisti della serata saranno Giacomo Leoncini, Pia Resing, Aurora Orsini, Emanuele Pauletta, Francesca Costanza e Andrés González Nájera.

Contemporaneamente all’Auditorium dell’ISSM “L. Boccherini” vi saranno Ospiti in concerto Concerto: un affresco allegorico di aspetti che sono stati tragicamente vissuti nel XX secolo con le pennellate del Quartetto di Wilhelm Kempff, il Quartetto di Dick Kattenburg, musicista morto nel campo di concentramento di Auschwitz, Tragedy of an ordinary day di Andrea Portera, in prima assoluta, ispirato al tragico accadimento di un bimbo americano che uccide un compagno con una pistola. Sul palco Filippo Rogai (flauto), Gloria Merani (violino), Filippo Burchietti (violoncello) e Fabrizio Datteri (pianoforte).

Altri Ospiti in concerto arrivano domenica 19 maggio alle 21 sempre all’Auditorium “L. Boccherini”

Infatti, in occasione di Open Piano, la rassegna dedicata al pianoforte nell’ambito della stagione Open dell’ISSM “L. Boccherini”, si terrà il concerto della pianista estone Alexandra Mazurkevich, una tra le più ricercate interpreti contemporanee. In programma pagine di Bach, Pärt, Sumera, Haydn, Chopin e Prokof’ev.

Appuntamento speciale lunedì 20 maggio alle 16 nella Saletta Rossa dell’ISSM “L. Boccherini”con Note d’arte in concerto Seminario – Dal Memet al Glicibarifono con Luigi Magistrelli: excursus storico e organologico dell’ultimo arrivato della famiglia degli strumenti a fiato, dalle sue origini remote considerando via via tutte le tappe evolutive del clarinetto, che da generico tubo di canna dal suono non sempre gradevole è diventato chalumeau con ancia semplice per poi tramutarsi in clarinetto barocco a due chiavi, clarinetto classico a cinque chiavi e poi arricchire sempre più il proprio repertorio solistico ed entrare a far parte stabilmente dell’ambito orchestrale.

Sabato 25 maggio vi sarà un Open Day presso l’ISSM “L. Boccherini” dalle 9 alle 19:30: concerti, performance, incontri, visite guidate e molto altro in una giornata tutta dedicata al conservatorio cittadino, che aprirà le porte delle sue sale e delle sue aule a tutti coloro che ne vorranno scoprire segreti e peculiarità, sia che si tratti di potenziali studenti che di semplici curiosi.

Martedì 28 maggio alle 17 nella Chiesa di S. Francesco vi sarà un Omaggio a Luigi Boccherini in collaborazione con il Centro Studi Boccherini, commemorazione di Luigi Boccherini nell’anniversario della morte.

Si esibiranno il Quartetto della classe del Prof. Paolo Ardinghi con Alice Palese e Gertrud Niessen (violini), Anna Bartolomei (viola) e Leonardo Giovannini (violoncello). In programma il Quartetto Op. 2 n. 6 in Do maggiore, G 164 di Luigi Boccherini.

A seguire alle 21 nella Chiesa di Santa Caterina, Paolo Ardinghi (violino), Elida Pali (violoncello) e Federico Rovini, (pianoforte) eseguiranno la Sonata in Re maggiore per violino e violoncello, la Sonata in Re Maggiore Op. 5 n. 4 G28 per Violino e Pianoforte e la Sonata per violoncello e basso continuo n. 4 in La maggiore G4 di Boccherini e la Sonata per violino e pianoforte n. 3 in Fa maggiore di Mendelssohn.