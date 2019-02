I prossimi appuntamenti con il Circolo del Cinema: Summer e Fur

LUCCA – L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 14 febbraio alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film SUMMER di Kirill Serebrennikov. Leningrado, un’estate dei primi anni Ottanta. In barba alla censura della Russia Sovietica, Mike e la sua band hanno una passione sfrenata per il rock che arriva illegalmente dagli Stati Uniti. Un giorno d’estate, fra birre, chitarre e falò, Mike e sua moglie Natasha conoscono Viktor, musicista emergente. È un colpo di fulmine e nasce una rock band oggetto di un culto vastissimo in tutta la Russia. Un film ipnotico e iperrealista, vitale e potente, lirico e pessimista, che rappresenta successi, canzoni, legami sentimentali, amicizie e rivalità artistiche con la protagonista che assomiglia ad una giovanissima Anna Karina. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 18 febbraio alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà il nuovo appuntamento con la retrospettiva dedicata a Nicole Kidman e Tom Cruise. Sarà presentato FUR di Stephen Shainberg, biopic della grande fotografa newyorkese Diane Arbus. Una fotografa particolare che amava ritrarre i freaks e le prostitute, fotografie che portarono lo scandalo negli Stati Uniti degli anni ’50. Nicole Kidman è abilissima a dare corpo a questa grande icona americana dando il giusto equilibrio di recitazione e immedesimazione. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di registrarsi sul sito ufficiale www.circolocinemalucca.it.