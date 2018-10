I prossimi appuntamenti con il Circolo del Cinema: L’arte della figa e Mash

LUCCA – L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 25 ottobre alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film L’ARTE DELLA FUGA di Brice Cauvin. Antoine vive da dieci anni con il prevedibile ma amabile Adar e progettano di comprare una casa insieme. Ma l’eccessiva tranquillità della loro relazione lo porta a cercare altre avventure… L‘arte della fuga racconta e intreccia le vite di tre fratelli in una commedia dolceamara sulla complessità del quotidiano, sulla fragilità dei rapporti amorosi Ecco quindi inquietudini, paure, rimorsi, speranze e segreti in un’introspezione psicologica alleggerita da un grande senso dello humour. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 29 maggio alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà l’ultimo appuntamento con la retrospettiva dedicata ai cinquant’anni dal 1968. Sarà presentato M.A.S.H. capolavoro di Robert Altman, Con la guerra del Vietnam in pieno svolgimento e all’alba della autoritaria presidenza di Richard Nixon, Robert Altman realizzò un vero e proprio inno all’antimilitarismo, che sotto le mentite spoglie di una ridanciana commedia scuote dalle fondamenta la società americana e il suo sistema di valori. Per fare ciò, il regista si avvalse di un cast corale di altissimo profilo, su cui spiccano Donald Sutherland, Elliott Gould e Tom Skerritt, senza dimenticare la piccola spassosa parte di Robert Duvall. Nonostante il budget modesto Mash si rivelò un clamoroso successo commerciale. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di registrarsi sul sito ufficiale www.circolocinemalucca.it.