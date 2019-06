I nuovi appuntamenti di giugno al MuSA di Pietrasanta

PIETRASANTA – La stagione di eventi al MuSA ha ufficialmente preso il via. Dopo l’inaugurazione dei nuovi ambienti, che ha visto la partecipazione di un vasto pubblico e l’avvio con i primi eventi, ecco i nuovi appuntamenti in calendario:

Venerdì 14 giugno alle 21:00 | “Omaggio agli artigiani. Made in Pietrasanta” Enzo Cei racconta

“Omaggio agli artigiani. Made in Pietrasanta” è l’opera del fotografo Enzo Cei con cui l’amministrazione comunale nel 2013, in 160 pagine a colori ha deciso di rendere omaggio al mondo dell’artigianato artistico pietrasantino, famoso e apprezzato in tutto il mondo. Un viaggio fotografico per conoscere l’identità e le eccellenze locali.

Nel corso della serata, grazie ad un dialogo a più voci con Enzo Cei e Chiara Ruberti – Coordinatore Photolux Festival – racconteremo la nascita del progetto, il suo sviluppo ed i risultati ottenuti. Interverranno per il Comune di Pietrasanta Valentina Fogher, Adolfo Agolini della Fonderia Mariani e lo scultore Massimo Galleni. Sui grandi schermi MuSA gireranno le immagini estratte dal lavoro.

Domenica 16 giugno alle 17:00 | Dal virtale al reale. Dal MuSA al Museo dei Bozzetti

Secondo appuntamento della stagione con il ciclo “Dal virtuale al reale”. La visita guidata prevede una prima sosta al MuSA con visita alla collezione “Capitani Coraggiosi”, una selezione di opere in gesso provenienti dal Comune di Pietrasanta e concesse in prestito. La selezione fa parte del progetto “Il museo diffuso”, con il quale il Comune rende fruibile la sua imponente collezione. Proiezione del documentario in multiproiezione “La voce del marmo“, il film documentario che ripercorre la storia dell’estrazione del marmo nell’area Apuo-versiliese, da Michelangelo fino ai giorni nostri.

Intorno alle 18.00 dopo una breve passeggiata visita al Museo dei Bozzetti, un’istituzione unica nel suo genere, nata nel 1984 con l’intento di documentare l’attività degli artisti. L’istituto raccoglie e ospita 700 bozzetti di sculture di oltre 350 artisti che hanno scelto i laboratori di Pietrasanta e Versilia per realizzare le proprie opere. www.museodeibozzetti.it

Gli eventi 2019 sono tutti gratuiti, ma è gradita la prenotazione su www.musapietrasanta.it

Seguiranno:

Giovedì 20 giugno alle 18:00 – “Il genio e la mano”, laboratorio con il Maestro Renzo Maggi. Ciclo “Sulle Orme di Michelangelo: dal passato alla contemporaneità”. Introduce Valentina Fogher.

Venerdì 28 giugno alle 18:30 – “Conversazioni con l’artista”, ospite al MuSA Ivan Theimer, artista di fama mondiale e tra i maggiori esponenti dell’arte contemporanea.