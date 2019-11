I nonni di Villa Ciocchetti in visita agli alunni di prima elementare della Scuola A. Ricci di Pietrasanta

PIETRASANTA – Prosegue il bel progetto promosso da Villa Ciocchetti che coinvolge la prima classe della scuola elementare A. Ricci del Pollino a Pietrasanta. Domani Venerdì 8 Novembre i nonni ospiti della RSA, in totale dodici divisi in due gruppi, torneranno sui banchi con due incontri , il secondo è fissato in agenda per il 29 Novembre pv, che prevedono laboratori manuali e letture. L’iniziativa segue il primo appuntamento del progetto dedicato alle scuole e partito a fine ottobre, quando i bambini di prima elementare si sono recati presso la sede della RSA nel centro storico. Nell’occasione si è svolto un laboratorio di disegno per la realizzazione di un murales, inoltre ai piccoli ospiti sono stati consegnati alcuni doni realizzati a mano dai nonni con il prezioso supporto delle animatrici Sabrina Bertellotti e Francesca Uccello. Come di consueto è stato coinvolto anche lo staff della cucina per la preparazione della merenda.

La RSA punta così sul potenziamento dell’offerta delle attività interne ed esterne per gli ospiti, una caratteristica della gestione della struttura che mostra un’attenzione sempre più forte al territorio e alla cittadinanza. L’ultima iniziativa in ordine di tempo è di pochi giorni fa con la visita alla mostra “Save the Green” di Michele Bertellotti, allestita nell’atrio del Municipio di Pietrasanta. Guida d’eccezione l’artista che ha raccontato agli ospiti della RSA il significato delle istallazioni e delle immagini surreali incentrate sul tema dell’inquinamento ambientale e della fragile situazione climatica del nostro pianeta. Villa Ciocchetti e la Croce Verde ringraziano ancora l’artista per l’estrema gentilezza, la disponibilità e per aver regalato una mattina davvero speciale ai nonni.