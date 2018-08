I Moruga Drum animeranno le piazze di Lucca nella Notte Bianca

LUCCA – Ci sarà spazio anche per le percussioni itineranti e la danza nella Notte Bianca di Lucca, in programma sabato 25 agosto in centro storico. All’interno del cartellone della manifestazione, organizzata da Confcommercio e Comune, è prevista infatti la partecipazione della “Moruga Drum”, band che animerà vie e piazze cittadine suonando tipici strumenti brasiliani utilizzati nella batucada. Uno spettacolo itinerante da non perdere, non solo musicale ma anche visivo, capace di unire la musica al ballo e alla coreografia. Gli artisti della Moruga Drum inizieranno il loro show alle 21 da piazza Scalpellini per poi muoversi lungo via Fillungo, via San Giorgio, piazza Sant’Agostino, piazza San Salvatore, piazza San Michele e via Veneto. Per quanto riguarda invece danza e ballo, anche quest’anno come ormai da tradizione saranno diverse le realtà presenti alla Notte Bianca con le loro esibizioni: a partire dalle 18,30 in piazza Napoleone sarà presente il “Caraibic dance center”, mentre in piazza San Giovanni toccherà a “Salsa de Alma” ed “Emozione Danza”. Dalle 19 in poi in piazza San Martino ecco “Dile que sì”, mentre alle 20 nel Cortile degli Svizzeri inizierà “Dietro quel magico portone”, lezione gratuita di avvicinamento al tango a cura dei maestri argentini Melina Mourino e Luis Emilio Cappelletti, seguita da una esibizione. Alle 21, in piazza Napoleone spettacolo a cura di “Daisy Dance”, mentre in piazza Guidiccioni toccherà a “MM Passione Danza” e in piazza Santa Maria ad “Atmosfera Danza”. Per conoscere il programma completo della Notte Bianca è possibile scaricare la brochure ufficiale della manifestazione dai siti www.confcommerciolums.it o www.comune.lucca.it.