I grandi successi di Mina, Tenco e Gino Paoli in chiave Jazz con Laura Piunti Trio

LUCCA – I più grandi successi di Luigi Tenco, Mina, Fabio Concato, Nada, Sergio Caputo, Gino Paoli e altri saranno i protagonisti della prossima serata di mercoledì 17 luglio, alle 22, di “Musica d’estate al Caffè”, il ciclo di concerti promosso dall’Antico Caffè delle Mura in collaborazione con il Circolo Lucca Jazz e Animando. La serata è affidata alla splendida voce di Laura Piunti accompagnata da Andrea Pellegrini alle tastiere e Fabrizio Desideri al sassofono e al clarinetto e propone un viaggio alla scoperta di brani che hanno fatto la storia della musica italiana, con gli arrangiamenti in chiave jazz di Andrea Pellegrini.

Laura Piunti ha iniziato a cantare da giovanissima, ispirata dalle grandi voci italiane degli Anni 60, per poi concentrarsi sullo studio della tecnica vocale. La grande passione per la musica nera, in particolare jazz, blues e soul, l’ha portata a ispirarsi ad artisti come Dee Dee Bridgewater, Aretha Franklin, Sam Cooke, Solomon Burke, Bessie Smith, Etta James, Carla Thomas, Otis Redding. Negli anni ha maturato una ricca esperienza esibendosi in Italia e in Europa, ospite di manifestazioni e festival, fra i quali il “Pistoia Blues festival”.

Discendente dalla famiglia di musicisti Pellegrini-Vianesi, diplomato in jazz con lode, lo stile “poliedrico ed eclettico” di Andrea Pellegrini attinge a tendenze diverse. In 30 anni di attività ha suonato in tutta Europa, in Australia, negli USA e in Canada. È docente all’Istituto Mascagni di Livorno e al Conservatorio Cherubini di Firenze. Molti musicisti, tra i quali Giulio Carmassi (Pat Metheny Quintet), Tommaso Novi (Gatti Mezzi), Motta, Mattia Donati, sono stati suoi allievi.

Diplomato in clarinetto e in jazz, Fabrizio Desideri è un musicista e compositore “crossover”. Ha inciso cd e colonne sonore per il cinema e la tv e ha fatto parte di importanti gruppi tra i quali Barga Jazz Orchestra, Futura Jazz Orchestra, Bruno Tommaso J.W. Ha suonato, tra gli altri, con Kenny Weeler, Stefano Bollani, Marco Tamburini, Mauro Grossi, Danilo Rea, Ares Tavolazzi, Andrea Tofanelli, Petra Magoni. Attualmente insegna clarinetto al liceo musicale “Passaglia” di Lucca.

L’ingresso al concerto prevede una consumazione obbligatoria. È possibile cenare al Caffè delle mura prenotando al 334 3412486.