“I Giorni di San Paolino”: dall’11 al 13 luglio entrano nel vivo le celebrazioni per il Patrono

LUCCA – Entra nel vivo la celebrazione per il Patrono della città, San Paolino. Dall’11 al 13 luglio tanti gli appuntamenti in programma per “I giorni di San Paolino”, realizzati in particolare con la collaborazione delle realtà associative la Compagnia Balestrieri di Lucca, l’associazione Sbandieratori e Musici di Sant’Anna, l’associazione Contrade di San Paolino, Historica Lucense, il comitato di San Paolino e l’Arcidiocesi di Lucca .

La sera dell’11 luglio per le vie del centro storico si tiene la Luminara, rievocazione del corteo che nel 1100 accompagnò la salma del Santo dal luogo del ritrovamento all’attuale Basilica. Alle ore 18.30 in piazzale Verdi cinque salve di artiglieria storica, a cura di Historica Lucense, saluteranno l’inizio della Luminara; alle ore 21 partirà il corteggio storico per raggiungere piazza San Martino dove, alle ore 21.30, è prevista l’esibizione a cura di Contrade San Paolino. Seguirà l’estrazione dell’ordine di tiro per il tradizionale Palio di San Paolino (ore 21.45). Alle ore 22.30, sul sagrato della Basilica di San Paolino, si svolgerà la Preghiera per la Città, la benedizione dei balestrieri, del palio e di tutti i gruppi storici partecipanti. Concluderà la serata una cena in costume storico nel chiostro del Centro culturale Agorà in piazza dei Servi.

Venerdì 12 luglio, la giornata celebrativa si apre alle ore 10.30 nella Basilica di San Paolino con il Solenne Pontificale presieduto dall’arcivescovo Paolo Giulietti. Saranno presenti i sindaci dei Comuni dell’Arcidiocesi e, durante la celebrazione, il sindaco di Lucca offrirà il cero votivo mentre il primo cittadino di Borgo a Mozzano offrirà l’olio per la lampada che arderà per tutto l’anno in onore di San Paolino.

Alle ore 12, come da tradizione, Historica Lucense, effettuerà lo sparo a salve di 12 colpi di artiglieria storica dalla cannoniera destra del Baluardo San Donato. Nel pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 18, il picchetto d’onore sarà presente nella Basilica di San Paolino, dove, alle ore 18, verrà celebrata la Santa Messa.

Alle ore 20.30 inizierà la preparazione al Palio, organizzato dall’amministrazione comunale con l’indispensabile collaborazione della Compagnia Balestrieri di Lucca, l’associazione Sbandieratori e Musici di Sant’Anna, l’associazione Contrade di San Paolino, dedicato al patrono. I corteggi storici partiranno dalle rispettive sedi verso piazza San Martino dove, alle ore 21.30, si svolgerà la tradizionale gara di tiro con la balestra disputata tra i tiratori dei Terzieri cittadini secondo l’antico regolamento del 1443.

Sabato 13 luglio, dalle ore 11.30 alle ore 13 e dalle ore 18.30 alle ore 20 alla piattaforma di San Frediano Historica Lucense proporrà ripetute salve di artiglieria storica e, nel sotterraneo, sarà visitabile l’esposizione di pezzi di artiglieria, armi e oggetti d’epoca; l’iniziativa verrà ripetuta anche domenica 14 luglio.

Alle ore 20.30 partirà da piazzale Verdi il Corteo storico organizzato dall’associazione “Sbandieratori e Musici Città di Lucca”: alle 21.30 in piazza San Martino la il pubblico potrà assistere al suggestivo spettacolo della “Parata di bandiere in onore di San Paolino”.

Rientra nel programma della giornata di sabato anche la messa a San Martino in Vignale, ore 21, presieduta dal vescovo Giulietti nel ricordo di fratel Arturo Paoli nel quarto anniversario della sua morte.