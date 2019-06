I geometri interrogano la politica: l’assemblea in San Micheletto per il futuro della professione

LUCCA – I geometri si confrontano con la politica. Questo il principio dell’evento organizzato dalla Commissione Giovani del Collegio dei Geometri della provincia di Lucca, in programma giovedì 6 giugno, a partire dalle 14.30, al Complesso Monumentale di San Micheletto (via San Micheletto, 3) a Lucca.

Un’assemblea in cui ci si interrogherà e in cui verrà chiesto ai giovani rappresentanti politici regionali di ascoltare, pensare, pianificare e progettare il futuro di un’intera generazione di attuali e futuri professionisti. È la prima volta che una categoria professionale mette al suo stesso tavolo la politica, soprattutto in tema di giovani, interrogandosi, condividendo e mettendo nero su bianco quelle che oggi sono le aspirazioni di chi inizia il percorso di crescita in una categoria professionale e le importanti opportunità di lavoro che si presentano, grazie anche all’innovazione tecnologica che permette oggi al giovane geometra di sviluppare nuove competenze.

Soddisfatto di questo progetto, fortemente sostenuto e organizzato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Lucca, il presidente Danilo Evangelisti: “Spalle al muro – Dai voce al tuo futuro” , questo il titolo che abbiamo dato all’assemblea che vuole essere una esortazione ai giovani geometri perché prendano coscienza, reagiscano, si impongano. Perché diano voce ai loro sogni per renderli progetti concreti, da attuare con tenacia e passione. L’immagine è volutamente forte: quando sei con le spalle al muro devi dare il massimo, il meglio di te. Per farti sentire devi urlare, prendere in mano il tuo destino”.

“Il Collegio dei Geometri di Lucca – prosegue Evangelisti – è qui per stimolare i giovani colleghi, ascoltarli ed aiutarli. Sappiamo bene che il momento è critico, ma la categoria dei geometri è sempre stata caratterizzata dalla massima flessibilità ed aperta alle innovazioni, per questa ragione abbiamo “difeso” meglio di altri la nostra posizione sul mercato. Ora più che mai c’è la necessità di confermare e sviluppare questa peculiarità. Abbiamo già assimilato nuove tecnologie che ci consentono nuovi orizzonti”.

“Gli indicatori economici del mercato immobiliare dimostrano una tendenza che porterà ad una ripresa, indipendentemente dalla crisi delle nuove costruzioni. Il ruolo del geometra nelle contrattazioni è insostituibile e comunque i geometri spaziano in mille settori, i più disparati ed opposti e non necessariamente legati all’edilizia, ad esempio: dalle amministrazioni condominiali alla geomatica, dalle stime alla sicurezza, dal catasto al design e molto altro”.

“All’interno della professionalità dei geometri – conclude il presidente del Collegio della provincia di Lucca – un giovane può trovare la sua strada, seguendo il proprio miglior talento, le sue inclinazioni ed aspirazioni. Siamo qui per dare fiducia ai giovani colleghi, ma soprattutto per ascoltarli e farli ascoltare da altrettanto giovani politici regionali che interverranno ad una tavola rotonda dibatteremo per dare voce al futuro. Noi anziani dobbiamo dare l’esempio: diamo voce ai giovani”.

L’assemblea è il cuore di una giornata molto importante per la categoria dei geometri lucchesi, anche grazie all’alto patrocino del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati. È possibile registrarsi per acquisire i crediti formativi attraverso la piattaforma professionale e successivamente si potranno ascoltare gli interventi del presidente del Collegio dei Geometri di Lucca, Danilo Evangelisti e anche gli approfondimenti del delegato Cassa Diego Ragghianti e del Consigliere del CNG nazionale Pietro Lucchesi. Alle 16.15 ha inizio una tavola rotonda tra politici e geometri, aperta al dibattito con i numerosi giovani geometri presenti.