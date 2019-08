I dipinti di Roberta Grazia Begliomini in esposizione a “La Magione del Tau” di Altopascio

ALTOPASCIO – Saranno in esposizione fino a sabato 7 settembre a La Magione del Tau in piazza Ricasoli 7 ad Altopascio i dipinti dell’artista Roberta Grazia Begliomini.

Il filo conduttore delle mostra dal titolo “Immagini in libertà” è la bellezza come forza della vita, emozione e colore. Quella dei dipinti di Roberta Begliomini è una pittura diretta, immediata, che passa dai toni romantici a quelli più naturalistici fino all’evocazione del sogno. La pittrice manifesta un mondo interiore ricco, uno spirito di ricerca vivace frutto di un percorso spirituale e artistico intenso, ed esprime una tecnica tanto essenziale quanto efficace nel catturare l’attenzione di chi osserva le sue opere.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, escluso il martedì, dalle ore 17 all’una.

Roberta Grazia Begliomini inizia a dipingere nel 2004 con l’associazione “Arteinsieme” a Monsummano Terme, in provincia di Pistoia, sotto la guida del Maestro Carmine Fontanarosa. Il suo è un approccio istintivo e diretto con la pittura, in cui cerca sempre di realizzare le immagini in maniera essenziale. Il suo tratto è fatto di pennellate rapide e nello stesso tempo morbide e variate. Ci sono temi ricorrenti e per lei significativi: paesi innevati, città immerse nella nebbia, la campagna piena di colori, alberi rigogliosi, danzatrici e cavalli selvaggi liberi nella natura. Quiete e movimento si intrecciano nei suoi lavori seguendo i pensieri e le emozioni del momento. Pagina Facebook https://www.facebook.com/LaPitturadiRoberta/

La Magione del Tau è un’accogliente taverna degustazione situata in piazza Ricasoli 7, nel centro storico di Altopascio in provincia di Lucca, dove si possono assaggiare prodotti artigianali di piccole produzioni legate alla tradizione, e votati all’eccellenza, come salumi, formaggi e carpacci. Oltre a questo vengono proposte serate a tema, aperitivi e “serate fuori schema”, mostre itineranti, aperitivi letterari.

Dove:

La Magione del Tau

Piazza Ricasoli, 7

Altopascio (LU)

Telefono: +39 392 40 58 337

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/lamagione/?fref=ts