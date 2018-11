I Custodi della città: “Lucca necessita di un Sistema museale”

LUCCA – Fin dalla loro nascita come Gruppo fb nel 2015 i “Custodi della Città”, costituitisi in Associazione nel

2016, hanno richiesto l’istituzione e la configurazione di un Sistema Museale peraltro già ipotizzata in una Relazione approvata con Delibera del Consiglio comunale n. 60 del 31/07/2014 ove si prevedeva “la creazione e l’organizzazione della finalizzata a valorizzare il complesso e ricco sistema museale esistente”.

E si elencavano ben 10 realtà museali fra Musei dello Stato, della Chiesa, del Comune e di privati presenti nella nostra città ponendosi l’obiettivo di “armonizzare i mezzi informativi e di comunicazione anche attraverso la realizzazione di una specifica infrastruttura multimediale (Museo della Città) dedicata a delineare ed orientare modalità e opportunità di fruizione e utilizzazione dell’offerta museale e culturale”.

Il Museo della Città dovrebbe nascere in Palazzo Guinigi.

Ma ci si ricorderà che dovrebbe costituire il nerbo della alias Sistema Museale?

Il nostro Assessore alla Cultura Stefano Ragghianti avrà la bella idea di riunire Soprintendenza, Arcivescovo e privati per parlare di sinergie finalizzate a qualificare e allargare l’offerta turistica dal punto di vista culturale?

Recentemente ho visitato Ferrara per qualche giorno. In questa splendida città “murata” fra l’altro Patrimonio dell’Umanità (ma vuoi mettere le nostre possenti Mura!), ti propongono una card per € 18 con la quale puoi visitare TUTTI i numerosi Musei pubblici e privati non pagando, se soggiorni in hotel, la spesa dell’imposta di soggiorno.

Il Comune coordina il Sistema museale e illustra convenientemente le iniziative proposte da tutti i soggetti gestori di realtà museali.

Insomma si tratta di una istituzione di grande importanza e di facile attuabilità. Del resto la Regione Toscana, insieme a Puglia e Liguria, ha introdotto per prima l’espressione Sistema Museale con Legge n. 89 del 1980 dedicata ai Musei degli Enti locali.

I “Custodi della Città” pensano però che il Sistema possa e debba, così come avviene a Ferrara e in altre città italiane, coinvolgere tutte le realtà museali presenti nel territorio comunale e magari provinciale.

Francesco Petrini

Presidente dell’Associazione Custodi della Città per gli Stati Generali sulla Cultura