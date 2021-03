“I coniugi Arnolfini”, un ritratto che testimonia la grandezza dei mercanti di Lucca

Il suo vero nome è “Ritratto dei coniugi Arnolfini” ed è un’opera del pittore fiammingo Jan van Eyck. Si tratta di una delle creazioni più significative e importanti di tutto il repertorio dell’artista ed è considerata la massima espressione della pittura fiamminga, tanto da essere esposta alla National Gallery di Londra. Ma cosa c’entra con Lucca? Beh, i soggetti di questo dipinto a olio su tavola del 1434 sono due lucchesi.

I protagonisti sono infatti Giovanni Arnolfini e Costanza Trenta, marito e moglie appartenenti a due importantissime famiglie lucchesi. La Trenta fu la prima moglie del commerciante, che convolò a nuove nozze con Giovanna Cenami, anch’essa figlia di una potente casata lucchese, in seguito alla prematura morte della di lui prima sposa. I due si stabilirono a Bruges, in Belgio, all’epoca il più importante porto commerciale del Ducato di Borgogna e uno dei centri finanziari maggiori di tutto il panorama europeo. Il lucchese Arnolfini ebbe molta fortuna in questa terra, tanto da divenire uno dei più influenti rappresentanti di tutta la comunità mercantile italiana residente in Belgio, tale da venire – successivamente – ammesso tra la nobiltà di Borgogna, un privilegio concesso a pochi stranieri.

Il successo della famiglia lucchese è rappresentato benissimo dall’opulenza ritratta dal van Eyck, il quale ha riprodotto con fedeltà e grande cura dei dettagli la camera nuziale degli sposi, nonché gli abiti sfarzosi ed eleganti della coppia. All’interno del dipinto si possono scorgere tantissimi simboli e segnali, che hanno stimolato la fantasia di tanti, che continuano a interrogarsi su uno dei dipinti più enigmatici e complessi di tutta la storia dell’arte.

In piena epoca rinascimentale, non era difficile trovare commercianti e mercanti lucchesi, nei luoghi più strategici di tutta la cartina commerciale d’Europa. Questi a loro volta non dimenticavano mai il legame con la propria città natia, nella quale conservavano tesori e ricchezze. Ce lo dimostrano gli Arnolfini, che ancora oggi portano un pezzo di Lucca in tutto il mondo, ammirati e immortalati direttamente nella National Gallery di Londra.