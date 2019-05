I commercianti di Pescaglia sostengono la candidatura di Andrea Bonfanti

PESCAGLIA – Un sostegno alla ricandidatura di Andrea Bonfanti a sindaco di Pescaglia e alla sua “squadra” di candidati al consiglio comunale. È arrivato da un gruppo di commercianti di Pescaglia che, giovedì scorso al Teatrino di Trebbio durante la presentazione della Lista Progetto Pescaglia e del programma amministrativo, hanno letto una lettera aperta.

“Noi siamo alcuni commercianti del comune di Pescaglia. Con queste poche righe volevamo farmi sapere che, nel momento in cui abbiamo saputo che lei, signor Bonfanti, si ricandida, abbiamo tirato un sospiro di sollievo – scrivono i commercianti nella missiva – Leggendo le scelte dei suoi candidati siamo rimasti poi entusiasti perché li conosciamo quasi tutti personalmente e sopratutto conosciamo la serietà e la disponibilità che hanno sempre dedicato, chi alla comunità e chi al Comune stesso. Alcuni sottovalutano l’importanza che ha un amministratore locale, ma noi no!

Chi come noi ha speso tutto in termini economici, in tempo e in vita sa bene che scelte giuste o scellerate possono veramente danneggiare noi e la nostra famiglia. Quindi la responsabilità è veramente ampia ma lei, signor Bonfanti, lo sa bene e lo ha dimostrato in questi cinque anni passati aiutando alcuni di noi personalmente e ascoltandoci.

Certo, si può fare meglio, e anche questo lo so, ma quello che vogliamo che tutti sappiate è che le attività commerciali sono il cuore del Comune, e questo cuore non va mai trascurato perché continui a battere. Vi facciamo un grosso in bocca al lupo, sperando che chiunque intraprenda come voi questa avventura sia veramente consapevole di ciò.

Grazie, i commercianti”.