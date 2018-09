I Comitati Sanità di Lucca rispondono all’Asl sui letti promiscui al San Luca

LUCCA – E così scende in campo l’artiglieria pesante. La dott.ssa Maielli si ritira, si arrende e passa la palla a chi può fare la voce più grossa.

Almeno per lei, perchè noi, comitati di cittadini liberi e pensanti, a queste risposte ripetitive e pre confezionate non ci stiamo.

A differenza del direttore generale noi non vogliamo essere troppo tecnici, ma sorprende che la direttrice di Area Vasta non legga nemmeno ciò che scriveva la stessa direzione qualche anno fa.

I posti letto del Campo di Marte depotenziati nel 2014 prima del trasferimento, erano 390 non 362, lo scrivete voi, prima dei vari smantellamenti che erano addirittura 480. Furba a fare il confronto con il S.Luca quando già lo avevano depotenziato, poi se riesce a ricoverare gli adulti nelle culle…

Dalla normativa nazionale ne spetterebbero – data la popolazione afferente – 630. Adesso per sua ammissione siamo a 367 quindi ancora più sotto, sarà il caso di contarli quanti effettivamente sono??!!!

Visto che i politici adesso si schierano tutti contro la promiscuità e i pochi posti letto, anche chi per anni ha sempre sostenuto le proposte della regione e adesso si rinviene, ci chiediamo da chi sono venute queste scelte molto ma molto inappropriate? Quali dirigenti si sono presa la responsabilità di ridurre a tali termini i posti letto funzionanti e a permettere che la promiscuità fosse non una rarissima ed eccezionale evenienza? Dove era il “controllore”? Forse a sua volta troppo “controllato”???

Ci dispiace direttore generale ma i numeri non ci intimoriscono anzi, quei numeri che lei sfodera ci fanno sorridere se non fosse che stiamo trattando un argomento molto importante quale la nostra salute!! Non solo, continuiamo a sentirci offesi nella nostra dignità. Possiamo stare fino alla sfinimento a dirci che è vero o non è vero, ma lei come noi, sa che non è così. Si tratta di ammettere che questa promiscuità e’ una inevitabile conseguenza dello scriteriato taglio dei posti letto.

La nostra denuncia è stata necessaria per portare alla conoscenza di tutti che non è una situazione occasionale ma una ormai consolidata consuetudine. D’altronde dopo che abbiamo scoperchiato il vaso di Pandora sono fioccate numerose testimonianze e se vuole possiamo riprenderle una per una. Per cui per favore, smettetela di voler per forza la ragione. Questo comportamento, ci fa tornare indietro di secoli e le assicuriamo che non fate una bella figura. Basta! diciamo che adesso si torna alla normalità e siamo tutti contenti. Niente più promiscuità, ma uomini con uomini e donne con donne!! Punto.

E poi rivogliamo i letti, i nostri letti. Avete padiglioni vuoti al Campo di Marte, assumete personale e ridateci i posti letto.Capiamo che l’operazione sarà dolorosa, magari si potrebbe eliminare qualche dirigente in soprannumero nei vostri uffici, per raggiungere il pareggio di bilancio, ma a noi le dinamiche aziendali non ci interessano, la nostra salute non ha prezzo! E’ di ieri la nota dell’Amministrazione comunale che si dissocia da questo modo di operare dell’ASL, e se da un lato ci fa piacere nello stesso tempo siamo rattristati e stupiti perché questa come altre situazioni devono essere ben note a chi amministra la nostra città in quanto responsabile di un ruolo ben definito a livello sanitario. Bisognerebbe capire bene e agire di conseguenza e soprattutto cosa vuol dire essere e fare il Presidente della Conferenza dei Sindaci. Non solo titoli e parole.

Comitati sanità Lucca