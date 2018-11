I Comics 2018 della PaciniFazzi: ampi consensi per il libro a fumetti made in Lucca

LUCCA – Missione compiuta per “Lucca a Fumetti” che con la seconda pubblicazione non solo riesce a raggiungere il successo riscontrato lo scorso anno con il primo volume, ma riesce anche a superarlo in soli 5 giorni. Il secondo libro “Misteri e leggende: Mediavalle e Garfagnana” ha ricevuto un riscontro estremamente positivo da parte del pubblico. Grande l’entusiasmo da parte di tutto lo staff presente al brindisi finale al Family Palace insieme a Piero Ceccatelli, caporedattore della cronaca di Lucca de La

Nazione, partner del progetto con la distribuzione in edicola. Fondamentale anche per quest’anno è stata la presenza dello stand all’interno di Lucca Junior all’ex Real Collegio presidiato dalle stagiste dell’Istituto Professionale S. Pertini, fondamentali per supportare gli autori del libro che si sono alternati per autografare le tante copie vendute. Uno specifico stage in comunicazione anche per Andrea Ferretti e Benedetta Viviani che hanno supportato tutti gli eventi sui social con comunicati e foto.

I disegnatori Riccardo Pieruccini, Pierfrancesco Buonuomo, Laura Tedeschi e lo sceneggiatore Antonio de Rosa hanno creato una dedica personalizzata per chiunque volesse un ricordo speciale. Anche l’ideatrice e curatrice del progetto Rugiada Salom e l’editrice Francesca Fazzi non sono mancate a queste attività. Tanti gli eventi che hanno contribuito a questo grande successo: a partire dalla presentazione nella sede dell’editore, alla conferenza a Palazzo Ducale ed infine alla “radiointervista” in vetrina della libreria Ubik per “Picchi di ascolto” programma in onda su Radio Duemila. Fuori dal centro storico Lucca a Fumetti è stato presente anche a Borgo a Mozzano, con un’esposizione delle tavole originali rappresentanti la leggenda del Ponte del Diavolo di Pierfrancesco Buonuomo all’interno di Halloween Celebration. A dare lustro al progetto è stato il patrocinio dei sindaci Alessandro Tambellini di Lucca, Patrizio Andreuccetti di Borgo a Mozzano e Andrea Tagliasacchi di Castelnuovo di Garfagnana e di Mario Pardini il presidente di Lucca Comics and Games. Anche gli sponsor ufficiali il Ciocco e Conad hanno dato un contributo fondamentale per la realizzazione di tutto questo.

LE BIOGRAFIE DI FUMETTISTI AUTORE E CURATRICE

Riccardo Pieruccini

Fumettista, illustratore e character designer, classe 1979. Ha lavorato in molte produzioni fumettistiche per vari editori, ha collaborato a produzioni cinematografiche e pubblicitarie e vanta unesperienza decennale come insegnante di disegno e fumetto professionista. Collabora dal 2005 con Lucca Comics & Games.

Pierfrancesco Buonomo

Nato a Roma nel 1993, vive a Lucca, laureando in Fumetto e Illustrazione alla A.C.M.E. (Accademia Europea dei Media) di Milano. Ha realizzato le illustrazioni per un calendario edito da Why Lucca e distribuito da «La Nazione». Ha partecipato con una breve storia al volume Facchetti, il rumore non fa goal distribuito a livello nazionale da Becco Giallo Editore.

Laura Tedeschi

Laureata all’Accademia di belle Arti di carrara ha pubblicato storie a fumetti per il periodico “Simbad”, oltre alla realizzazione di numerose tavole per i costumi dei film di Diego Abbattantuono; attualmente sta realizzato la trilogia a fumetti “le Noir”

Antonio De Rosa

Nato nel 1994, vive a Lucca, studia Economia Aziendale presso lUniversità di Pisa e Sceneggiatura presso la Scuola Internazionale di Comics di Firenze. Questa è la sua prima opera pubblicata.

Rugiada Salom

Vive e lavora a Lucca. Gestisce case vacanza di sua proprietà. Ha lavorato come decoratrice floreale. Sposata con Walter Ferretti è mamma di Edoardo di 15 anni. Questo è il suo terzo libro.