“I colori dell’India in 100 abiti”: la sfilata benefica all’Atelier Ricci organizzata da “Città a Matita”

LUCCA – I colori e il fascino delle stoffe indiane saranno i protagonisti dell’evento “100 abiti – i colori dell’india – La memoria del viaggio” che giovedi prossimo 6 giugno vedrà le sale dell’Atelier Ricci in Lucca come cornice per un’appuntamento che coniuga moda ed eleganza con impegno sociale e concreto aiuto per una iniziativa a favore del Centro di Accoglienza “Mango Tree Goa House” in India. Il progetto del Centro finanzia un programma di educazione, nutrizione e assistenza sanitaria per i bambini svantaggiati nell’area di Karaswada, nella parte settentrionale di Goa, in India. Attraverso le sue attività questa organizzazione aiuta a rompere un ciclo di analfabetismo e povertà che quotidianamente viene affrontato dai bambini e dalle loro famiglie che trovano aiuto e supporto nelle attività del Centro.

Gli abiti fanno parte della collezione di Lisa Quaratesi Vincenzini che con la sfilata, dove sarà possibile anche acquistare i bellissimi capi, intende far conoscere le sue creazioni ispirate ai colori e alle armonie indiane e al tempo stesso favorire il supporto per un progetto caritativo importante come la Mango Tree Goa House.

L’organizzazione dell’evento che vedrà la presentazione di Sandra Tedeschi, sarà curata dall’associazione “Città a matita” delle inarrestibili Patrizia Ricci e Rugiada Salom che con la loro energia e creatività propongono alla nostra città un evento capace di scaldare gli occhi e il cuore. In un una parole “emozionare”: Gli ingredienti ci sono tutti. Appuntamento per giovedi 6 giugno presso Atelier Ricci in via Burlamacchi a Lucca

“Città Matita” ringrazia tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita dell’evento in particolare Profumeria Franca , Meucci Pasticceria, Eliotropica, Caffè Nelli, e Polyedric Vision per la realizzazione dei video dell’evento.