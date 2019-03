“I battiti dell’anima voglio”: un laboratorio di teatro urbano nell’ambito del progetto “Un ponte verso il mondo”.

LUCCA – Mancano pochi giorni all’avvio del laboratorio di teatro urbano “I battiti dell’anima voglio”. Gli incontri inizieranno il 2 di aprile e si svolgeranno i giorni di martedì e giovedì, fino a giugno, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 nell’auditorium della Pia Casa.

Gli appuntamenti si inseriscono all’interno del più ampio progetto “Un pinte verso il mondo: percorsi oltre la scuola” che coinvolge un gruppo di ragazzi con disabilità e le loro famiglie con l’intento di dar vita a un luogo di incontro e di riferimento anche per quelle realtà, istituzionali e non, che sono coinvolte nell’organizzazione e attuazione di servizi e sostegno. E’ realizzato da Arcobaleno Istituto Gestalt, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, in collaborazione con la Conferenza dei Sindaci della Piana di Lucca, l’azienda Usl Toscana nord ovest e la Provincia di Lucca.

Gli incontri del percorso “I battiti dell’anima voglio” coinvolgeranno i ragazzi e i genitori che partecipano al progetto e sono aperti anche a tutti coloro, figli, genitori, giovani e meno giovani, che sono interessati a fare esperienza di un certo tipo di teatro poetico, performativo e urbano, che propone una drammaturgia della cultura comunitaria e delle relazioni umane. Il laboratorio sarà guidato da professionisti della relazione a mediazione artistica e finalizzato alla realizzazione di una perfomance che si terrò a giugno a Lucca.

“Un Ponte verso il Mondo è un progetto importante perché mirato a migliorare la qualità della vita e, con essa, le relazioni e l’inclusione sociale – commenta l’assessora alle Politiche Sociali Lucia Del Chiaro – Fa parte dell’articolazione del percorso anche il laboratorio ‘I battiti dell’anima voglio’ a cui invito a partecipare per fare un’esperienza che sarà sicuramente di arricchimento. Ringrazio tutti i protagonisti di questo progetto che riesce a rappresentare un luogo di incontro e di riferimento per molte famiglie”.

Per informazioni o per comunicare la propria presenza agli incontri è possibile contattare il numero 3408632301 o scrivere a cionisivlia75@nullgmail.com. La partecipazione è libera e gratuita. Il primo appuntamento è in programma il 2 aprile.