I bambini di Forte dei Marmi cantano per i ragazzi di Genova

FORTE DEI MARMI -Forte dei Marmi si mobilita di nuovo per Genova, e stavolta a farlo sono i giovani del centro estivo Forte Campus 2018: dai bambini della scuola dell’infanzia ai ragazzi delle secondarie di primo grado, tutti quanti canteranno per i loro coetanei del capoluogo ligure, recentemente colpiti dalla tragedia del crollo del ponte Morandi. L’occasione sarà lo spettacolo “Forte Campus 2018 – Il Musical”, che si svolgerà in Pineta Tarabella venerdì 31 agosto, a partire dalle 21.00. L’evento di chiusura del campus estivo, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la cooperativa Open Service e British School Versilia, vedrà infatti al suo interno l’iniziativa benefica “Un Forte abbraccio”, con la quale verranno raccolti fondi da destinare alla popolazione di Genova.

Sarà una serata di grandi emozioni, con un musical recitato e cantato in italiano e in inglese da tutti i bambini dei centri estivi, per salutare questa splendida esperienza e la stagione estiva. Tutti i giovani attori reciteranno e canteranno, dando vita ad un evento che saprà coinvolgere non soltanto amici e parenti, ma anche tutti coloro che vorranno passare una serata all’insegna dell’amicizia e della solidarietà. Al termine dell’iniziativa, ad ingresso gratuito, i ragazzi riceveranno gli attestati della British School Versilia, oltre ad un piccolo pensiero che verrà svelato soltanto nel corso della serata.