I 46 banchi del mercato di piazza Marconi mercoledì 4 aprile ritorneranno al loro posto

FORTE DEI MARMI – Dopo lo spostamento invernale, necessario sia per realizzare alcuni interventi all’interno della piazza Marconi, sia per una fase esplorativa e di sperimentazione da parte dell’Amministrazione Comunale, i 46 banchi del mercato, mercoledì 4 aprile, ritorneranno fino al prossimo ottobre nella loro locazione originale. “Il tutto – spiega il consigliere Massimo Lucchesi – si svolgerà come da programma. La collocazione diversa dei banchi che insistono nell’area centrale di Piazza Marconi durante il periodo invernale ha permesso in primo luogo agli operatori di lavorare sicuramente in condizioni ambientali migliori e al terreno di non subire il passaggio dei furgoni, soprattutto dopo le piogge che riducevano la zona in fango e infine a noi come Amministrazione di sperimentare la funzionalità della piazza libera”.

Ogni spostamento dei mercati istituzionalizzati deve essere comunque concertato, lo prevede anche la legge 62 del codice del Commercio: “E così faremo – prosegue Lucchesi – già con il primo incontro previsto in comune il 27 febbraio prossimo. Qualsiasi dislocazione diversa necessita di un percorso condiviso con gli operatori del mercato e tutte le categorie economiche con il supporto dell’Ufficio SUAP che con l’occasione ringrazio per il fondamentale lavoro eseguito anche in questa occasione”.