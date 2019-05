Hotel plastic free?: l’Hotel Spinelli in Darsena azzera l’utilizzo delle bottiglie di palstica

VIAREGGIO – L’Hotel Spinelli a Viareggio, da sempre impegnato in progetti e sfide legate all’ambiente e alla sostenibilità, annuncia l’eliminazione totale delle bottiglie di plastica, sostituite con le lattine per le 0,50 cl e con il vetro per quelle da litro.

<<La struttura ha sempre seguito un linea per ridurre al minimo l’utilizzo della plastica e cerca di migliorarsi sempre di più – commenta Maria Rosaria Francavilla dell’Hotel Spinelli – ad oggi abbiamo completamente eliminato l’usa e getta, mettendo in ogni stanza i dispenser del bagnoschiuma e del sapone mani. Una riflessione importante verso la sostenibilità l’abbiamo fatta quando abbiamo raccoltole saponette che i clienti, dopo l’utilizzo lasciavano in camera. In un anno siamo riusciti a raccogliere oltre 50 kg di sapone che abbiamo poi devoluto alla Global Soap Project per ricavarne nuove saponette da donare ai paesi in via di sviluppo>>.

Una struttura che crede da sempre in questi progetti tanto che nel 2017 è stata premiata da Legaambiente per il posizionamento di una colonnina per la ricarica delle auto Elettriche, proprio di fronte alla struttura.

Ma l’Hotel Spinelli non si ferma qua: <<Un ulteriore passo che verrà fatto a breve – spiega la direzione – sarà quello di sostituire i bicchieri di plastica nelle stanze e non solo, con bicchieri in materiale PLA così che lo smaltimento sia più semplice. In quanto, alla raccolta differenziata siamo molto attenti e scrupolosi anche nelle singole camere>>.