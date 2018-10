Halloween Mania a Pietrasanta, gli eventi tra centro storico e Marina

PIETRASANTA – Halloweenmania a Pietrasanta tra arte, animazione, intrattenimento, dolcetti e scherzetti, zucche ed atmosfere horror. Due le iniziative spalmate tradomenica 28 e mercoledì 31 ottobre, dedicate alle famiglie e ai bambini da non perdere patrocinate dal Comune di Pietrasanta.

A Tonfano (via Versilia e dintorni), mercoledì 31 ottobre dalle 15.30 in poi, con la 14esima edizione della festa organizzata da Marina Eventi e al Musa di Pietrasanta (via S. Agostino), domenica 28 ottobre dalle 16.30 alle 17.30, con il laboratorio di mosaico a tema.

A Tonfano la festa raccoglie lo spirito carnevalesco delle contrade con la partecipazione di mascherate di bambini, ragazzi e adulti, ma anche intrattenimenti con giochi a tema, animazioni, sfilate ed il concorso, con tanto di incoronazione, per la miglior mascherata di gruppo, la maschera più giovane, la maschera più vecchia e la più originale. A per tutti i bambini dolcetto o scherzetto mentre ristorazioni e pizzerie offriranno menu a tema.

Dalla tradizione all’arte al Musa di Pietrasanta con il maestro mosaicista Piero Giannoni che guiderà che i bambini nella realizzazione di un mosaico a tema Halloween (zucca, pipistrello,cappello da strega, fantasmi) e si racconterà a grandi e piccini su come ha iniziato questo mestiere, le tecniche del mosaico e gli strumenti che utilizza per creare le sue opere. Nell’attesa i genitori potranno rimanere a guardare la proiezione del video “la voce del marmo”, un racconto emozionale alla scoperta della lavorazione del marmo in Versilia. Il costo è di 6,00 euro a bambino, la prenotazione è obbligatoria telefonando alla Biblioteca comunale “G. Carducci” allo 058479550 oppure attraverso WhatsApp 3292391694.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts