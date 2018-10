“Halloween Horror Festival”: torna ad Altopascio la festa delle streghe

ALTOPASCIO – Il 31 ottobre si avvicina e anche quest’anno il centro storico di Altopascio sarà invaso dalla magia del teatro e della rappresentazione, che trasformerà il paese in un set di artisti, disegnatori, creativi, truccatori, attori professionisti, maghi, streghe, tunnel dell’orrore e spettacoli di fuoco. Dopo il successo della passata edizione infatti, torna anche quest’anno “Altopascio Halloween Horror Festival”, organizzato da Bsm Eventi di Silvia e Marco Banti in collaborazione con l’amministrazione comunale. Le piazze del centro storico della cittadina del Tau torneranno quindi a fare da palcoscenico alla serata più tetra e tenebrosa dell’anno, proponendo spettacoli, attrazioni e tanto divertimento.

A partire dalle 19, via al Tunnel dell’orrore in piazza Ospitalieri che, con i suoi 300 metri di assoluta paura, sarà il più lungo d’Europa, ancora più lungo e più pauroso di quello dello scorso anno. E poi ancora da non perdere in piazza della Magione il Tunnel dei Pirati, con tutti i sosia ufficiali dei film “Pirati dei Caraibi”. Non poteva mancare alla festa Jack Skeletron, Re di Halloween direttamente da “Nightmare before Christmas”, seguito da una serie di altri mostri raccapriccianti, dinosauri e altri personaggi impegnati anche con il Lucca Comics&Games e il dottor Frankensteam, cugino pazzo del più celebre dottor Frankenstein. Molto di più di una festa, dunque: quella del 31 sarà una sorta di spettacolo artistico itinerante, con personaggi professionisti di assoluta qualità, massima cura negli allestimenti, negli abiti, nel trucco e nel ricreare le scene più paurose di sempre.

Ma le attrazioni non finiscono qui: in piazza Tripoli, il Camion Americano di Radio Bruno farà ballare tutti, grandi e piccoli, con musica a 360 gradi. E poi ancora, previste un’area street food, una dedicata agli artisti di strada e un’altra riservata ai truccatori. Anche i negozi del centro prenderanno parte alla festa e rimarranno aperti fino a tarda notte, per un Halloween davvero per tutti i gusti, con tante proposte, cene, aperitivi e vetrine a tema.

Per ulteriori informazioni: pagina Facebook Altopascio Halloween Horror Festival.