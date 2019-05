Guitar Festival: a partire da domani, quattro concerti, tre masterclass e una mostra di liuteria

LUCCA – Quattro concerti, tre masterclass, un seminario e una mostra di liuteria. Si apre con un intenso calendario dedicato alla chitarra la settimana dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”, dove prosegue a ritmo serrato il Guitar Festival e, con esso, la “Maratona Bach”, il programma tutto dedicato al grande compositore tedesco, con arrangiamenti anche per la sei corde.

Si parte domani, 14 maggio, con la prima delle tre masterclass curate da Jorgos Panetsos (Università di Vienna) e Francesco Baroni (Conservatorio “A. Boito” di Parma). Gli appuntamenti con i due docenti proseguiranno mercoledì e giovedì.

Sempre martedì si terrà il sempre atteso appuntamento con la mostra di liuteria, che negli ultimi mesi ha portato al “Boccherini” alcuni tra i più apprezzati liutai italiani. Parteciperanno Luigi Locatto, Marco Gilioli, Fabio Ragghianti e gli artigiani della Liuteria Toscana. A partire dalle 18, i maestri artigiani daranno la possibilità di provare i loro strumenti. La giornata di chiuderà alle 21, nella chiesa di S. Giulia (piazza del Suffragio), con l’organista e clavicembalista parmigiano Francesco Baroni e la musica di Bach (Suite in Do minore BWV 997 e Suite n. 5 in Do minore per violoncello solo, BWV 1011) e Geminiani (Trascrizioni dal Metodo di Geminiani The Art of Playing of the Guitar or Chittra – Edinburgo, 1760).

Mercoledì 15 maggio, seminario con Jorgos Panetsos su “Esegesi, analisi e interpretazione della Sonata in La minore BWV 1003”. Alle 21, sempre nella chiesa di S. Giulia, nono appuntamento con la “Maratona Bach”, intitolato “I concerti al tempo di Bach”. Andrés González Nájera, Pia Resing, Marco Tomatis, Emanuele Pauletta, la coppia composta da Francesca Costanza e Roberta Gennuso e, infine, Carlotta Dalia eseguiranno musiche di Bach, Vivaldi, Krebs e Fasch. I concerti della “Maratona Bach” proseguono giovedì 16 maggio alle 18, con il decimo appuntamento della rassegna, dedicato a “Partite, Preludi e Fantasie”. Si esibiranno nella chiesa di S. Giulia i chitarristi Justo Luis Contreras, Daniel Preciado, Davide Giannotti, Nicola Boragina, Pavel Casamenti, Ana Čižmeke il Boccherini Guitar Quartet, formato da Dario Vannini, Fabio De Lorenzo, Giacomo Martinelli, Emanuele Pauletta. Seguirà alle 21 l’undicesimo appuntamento con la “Maratona”, con le “Suite per liuto” suonate da Giacomo Leoncini, Pia Resing, Aurora Orsini, Emanuele Pauletta, Francesca Costanza e Andrés González Nájera.

I concerti sono a ingresso gratuito. Per maggio informazioni: www.boccherini.it