Guido Caldarelli, docente di fisica alla scuola IMT, è il nuovo presidente della Complex Systems Society

LUCCA – Nuovo importante riconoscimento per il professor Guido Caldarelli, ordinario di fisica alla Scuola IMT Alti Studi Lucca, che venerdì scorso (28 settembre) è stato eletto presidente della Complex Systems Society, organismo internazionale che promuove lo sviluppo della scienza dei sistemi complessi.

La nomina di Caldarelli, già vicepresidente della CSS, è stata ufficializzata in occasione del congresso mondiale svoltosi in Grecia, a Tessalonica. Per i prossimi tre anni, quindi, Caldarelli guiderà l’organizzazione che dal 2004 si occupa della ricerca, della sua applicazione e dell’interazione tra gli scienziati di differenti paesi. La scienza della complessità studia le interrelazioni tra i fenomeni della vita e nasce essa stessa come interrelazione tra le diverse discipline. Riguarda quindi lo studio dei sistemi che interagiscono tra loro, dei network e delle dinamiche collettive e trova applicazioni in tutti i campi del sapere, dalle dinamiche sociali al comportamento animale, da Internet alla distribuzione dell’energia e lo studio dei sistemi economici, dall’epidemiologia alle neuroscienze, dalla fotonica ai nuovi materiali, dalle nanotecnologie alla fisica di base.