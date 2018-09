Gruppi consiliari di maggioranza: ‘Uniti contro la violenza a Lucca alla manifestazione di piazza San Giusto’

LUCCA – I gruppi consiliari di PD, Lucca Civica e Sinistra con Tambellini: “Di fronte alle violenze è il momento dell’unità di tutte le realtà democratiche e antifasciste della Città”.

“Di fronte ai fatti di violenza che si sono verificati negli ultimi giorni in Città, è il momento dell’unità. Tutte le realtà democratiche e antifasciste lucchesi sono chiamate a garantire un fronte comune, senza distinguo alcuno, per ribadire che episodi del genere non possono avere cittadinanza. Lucca è la città di Don Aldo Mei, la capitale del volontariato e della solidarietà: e non ha niente da spartire con chi si macchia di questi crimini. Per cui saremo presenti domani sera, alle ore 18,30, in piazza San Giusto, alla manifestazione “Lucca dice NO alla violenza”, organizzata da un gruppo di cittadine e cittadini lucchesi”.

Così i gruppi consiliari di PD, Lucca Civica e Sinistra con Tambellini, con una nota congiunta.

“Nella nostra città non esiste alcun posto sbagliato, dove i cittadini rischino di essere vittima di un’aggressione: fatti del genere non devono mai più accadere e basta – sottolineano PD, Lucca Civica e Sinistra con Tambellini – Di fronte a noi abbiamo dei fatti inaccettabili. C’è chi siede nella massima istituzione cittadina, non avendo problema alcuno a dichiararsi apertamente fascista. C’è una forza politica che apre una sede a Lucca, utilizzando argomenti inquietanti e richiamandosi direttamente a terribili gerarchi del ventennio fascista. Ci sono le aggressioni, che tutti noi oggi condanniamo senza appello. E ci sono state però anche dichiarazioni che non possono essere in alcun modo condivise, da parte di gruppi organizzati che hanno tentato di derubricare queste gravi violenze quasi a dei fatti accidentali. Ecco, di fronte a questo quadro, è il momento dell’unità: per una risposta forte, inequivocabile e senza ombre, che spazzi via sul nascere l’intenzione che alcuni sembrano avere, di far di nuovo ricadere la Città in una spirale di violenza. Che nel recente passato Lucca ha conosciuto fin troppo bene; e che nessuno, oggi, vuole più rivivere”.